L’ancien préfet de la Haute-Garonne Jean-François Carenco nommé ministre délégué aux Outre-mers

Jean-François Carenco, ancien préfet de la région Midi-Pyrénées et de la Haute-Garonne, a été nommé ministre délégué aux Outre-mers lors du remaniement du gouvernement qui se déroule ce lundi 4 juillet, suite à la défaite de plusieurs ministres lors des dernières élections législatives.

L’ancien préfet de l’ex-région Midi-Pyrénées et du département de la Haute-Garonne Jean-François Carenco entre au gouvernement ; il a été nommé ce lundi 4 juillet ministre délégué aux Outre-mers, sous la tutelle de Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, en remplacement de Yaël Braun-Pivet, qui occupera désormais la présidence de l’Assemblée nationale. Il participera donc à son premier conseil des ministres ce même jour à 16h.

Jean-François Carenco était jusqu’alors président de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), une autorité administrative chargée de veiller au bon fonctionnement des marchés de l’énergie en France, comprenant le gaz naturel et l’électricité. Il avait été nommé à ce poste par François Hollande en 2017 pour un mandat de six ans.

Premiers pas dans la région Occitanie

Tout droit sorti de l’École nationale d’Administration (ENA), depuis supprimée par le président de la République, Jean-François Carenco est nommé conseiller au tribunal administratif de Marseille dans les années 1980. Il est ensuite détaché comme directeur général du District de Montpellier, une structure de coopérative créée entre 11 communes pour résoudre collectivement des problématiques liées à l’urbanisme. Puis en 1990, ce haut-fonctionnaire devient secrétaire général de la Nouvelle-Calédonie.

Préfet du Tarn-et-Garonne, puis de la Haute-Garonne

En 1991, Jean-François Carenco occupe le poste de sous-préfet, puis de secrétaire général de la préfecture des Yvelines. Il est ensuite nommé préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, puis du Tarn-et-Garonne en 1997, de la Guadeloupe en 1999 et de la Haute-Savoie en 2002. Il prend la direction du cabinet de Jean-Louis Borloo au ministère de l’Emploi, du Travail de la Cohésion sociale et du Logement pendant un an, de l’été 2005 à l’été 2006, avant de rejoindre les préfectures de la région Haute-Normandie et du département de Seine-Maritime, puis de devenir préfet de l’ex-région Midi-Pyrénées et de la Haute-Garonne de 2007 à 2008. À partir de cette date, Jean-François Carenco rejoint de nouveau le cabinet de Jean-Louis Borloo, alors ministre d’État, puis ministre de l’Écologie, et prend sa direction. Il est nommé préfet de la région Rhône-Alpes et du Rhône, puis promu préfet de la région Île-de-France en 2015, avant de rejoindre la CRE.