“We are nice people”, un festival à 20 minutes de Toulouse

Le festival “We are nice people” se tient ce samedi 3 septembre dans la cour du château d’Aureville, à 20 minutes au sud de Toulouse. Pour sa 6e édition, il propose une programmation variée avec trois DJ sets et deux groupes.

Le festival “We are nice people” propose trois DJ sets, des musiques du monde à l’électro en passant par l’afrobeat et le funk (illustration). Crédit photo : extranoise (Wikimedia Commons) / CC BY-SA 2.5.

L’été se termine, et avec lui la saison des festivals. Mais pas d’inquiétude, ce samedi 3 septembre 2022 il est encore possible de se déhancher sur des rythmes endiablés. À Aureville, au sud de Toulouse, se déroule le festival “We are nice people”. L’association To Di Max organise cette 6e édition dans la cour du château de la commune.

La participation pour l’entrée est libre, et la soirée commence à 19h. Il est possible de se restaurer sur place (tapas, assiettes, food trucks) et de boire un verre au bar.

La programmation du festival “We are nice people”

Les artistes vont s’enchaîner toute la soirée, avec trois DJ sets différents et deux groupes.

En ouverture, Mr K & MC Barnabé proposeront un premier DJ set de musiques du monde. À 20h30, “Addis Black Mamba” viendra sur scène jouer de l’éthio-jazz, de l’afrobeat et du funk. Le groupe toulousain est composé de sept musiciens, et devrait sortir son premier album cette année. Ensuite, un second DJ set animera la piste de danse sur ces sonorités funk, mixées à de l’électro et du hip-hop.

À 22h30, “Altess Ego”, un autre groupe de Toulouse, viendra jouer au festival “We are nice people”. «Dénicheur d’un son nouveau et singulier à la croisée du Hip-hop et du Rnb, Altess Ego offre une musique hybride électrisante, zébrée de rock et de soul. Découvrez leur performance explosive et vibrante ! » invite le flyer du festival. Pour finir la soirée, un troisième et dernier DJ set mixera de la “World-électro” à partir de minuit.