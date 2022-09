Saint-Orens. Concert caritatif au profit d’Action Femmes Grand Sud

Action Femmes Grand Sud organise un concert de musique classique et de jazz, à Saint-Orens-de-Gameville, le 25 octobre 2022. L’association est engagée dans le retour à l’emploi et l’aide à la création d’entreprise pour les femmes de plus de 45 ans en Occitanie.

Affiche : Action Femmes 31.

« Quand le classique rencontre le jazz », c’est le sous-titre de cet évènement qui marie les deux genres, à la mandoline et au piano. Un concert au profit de l’association Action Femmes Grand Sud qui aura lieu le 25 octobre 2022, à Saint-Orens-de-Gameville.

À l’affiche, Julien Martineau, l’un des plus grands mandolinistes français et mondiaux et enseignant au Conservatoire de Toulouse depuis 2005. Mais aussi Rolando Luna, considéré comme faisant partie des pianistes cubains les plus brillants et reconnus de sa génération. Son style réunit poésie, improvisation et virtuosité.

Constant Despres sera aussi présent pour Action Femmes Grand Sud et fêtera ses 16 ans le jour même du concert. Le jeune pianiste classique toulousain est lauréat de nombreux concours, et vient d’être admis au Conservatoire Supérieur de Musique et de Danse de Paris, où il poursuit ses études.

L’association Action Femmes Grand Sud

Ce concert est donc donné au profit d’Action Femmes Grand Sud. L’association a été créée en 2011 à Toulouse, en 2017 à Albi et en 2021 à Montpellier. Elle aide les femmes de plus de 45 ans, sans emploi, à reprendre confiance en elles et à rebondir professionnellement.

« Nous proposons un accompagnement innovant, personnalisé et bienveillant basé sur une approche et des outils spécifiques : ateliers thématiques, entretiens de suivi, plateforme pédagogique… » explique Action Femmes Grand Sud. L’association s’appuie sur 62 professionnels RH et responsables d’entreprise bénévoles. En 10 ans, elle a accompagné plus de 400 femmes dont près de 80% ont retrouvé un emploi, créé leur activité ou repris une formation.