La Haute-Garonne réinvestit dans les résidences artistiques

Le Conseil départemental de la Haute-Garonne relance “Artistes en scène” pour une deuxième édition, un événement destiné à soutenir les artistes haut-garonnais dans la création et la diffusion avec 12 résidences artistiques dans tout le département. Elles donneront lieu à des spectacles gratuits, d’octobre 2022 à mai 2023.

Ernest Barbery était en résidence à Pechbonnieu et y a produit son spectacle le 29 octobre dernier. Crédit photo : ©Lionel Pesqué.



C’était un dispositif né pendant la crise sanitaire, pour soutenir les artistes. Il fait son retour pour une seconde édition, d’octobre 2022 à mai 2023. “Artistes en scène” est un projet du Conseil départemental de Haute-Garonne, qui vise à accueillir dans les communes du département des résidences artistiques. Celles-ci se concluent par un spectacle gratuit, ouvert à tous.

« Ce dispositif permet de répondre à la forte demande de lieux de création exprimée par les acteurs culturels, en partenariat avec les réseaux de la Plateforme Intersyndicale du Spectacle Vivant – Ouest Occitanie et Métropole toulousaine et des communes partenaires, pour une mise à disposition de lieux d’accueil des artistes en résidence dans le département », explique le Conseil départemental de Haute-Garonne.

Quatorze artistes en résidence dans neuf communes de Haute-Garonne

Le processus a été sélectif : 159 candidatures ont été examinées. Au final, 14 compagnies et artistes ont été sélectionnés et seront accueillis en résidence artistique dans neuf communes de Haute-Garonne. À Toulouse, dans l’espace Roguet, mais aussi à Beauzelle, Carbonne, Fonsorbes, Labarthe-sur-Lèze, Martres-Tolosane, Pechbonnieu, Roques, et Villeneuve-Tolosane.

« Chaque création sera accompagnée d’une action de médiation envers des publics ciblés (enfants, adolescents, personnes âgées…) et d’une restitution ouverte au public dans les communes accueillantes, ainsi que le prévoit le dispositif de soutien mis en place par la collectivité », détaille le CD 31.

Le programme de ces spectacles gratuits est consultable sur le site internet du Département. Le prochain sera le vendredi 4 novembre 2022 à 16h30, à l’espace culturel François Mitterrand de Labarthe-sur-Lèze. Il s’agit d’ “En avant deux !”, un spectacle musical explorant les musiques traditionnelles d’Europe de l’Ouest, interprété par l’Orchestre de Poche.