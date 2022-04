Haute-Garonne. L’événement musical Bel Air Festival revient à Saint-Araille

Du vendredi 1er au dimanche 3 juillet 2022, le festival de musique Bel Air fait son retour à Saint-Araille. La sixième édition promet de promouvoir la musique électronique et la scène locale toulousaine.

Access Crew, Baccus Social Club, Boubacar Ndiyae… Une trentaine d’artistes sont réunis pour l’événement. (CC BY-SA Arthur Caranta / Flickr)

Musique électronique et scène locale toulousaine, c’est la recette du Bel Air Festival. L’équipe du festival vient d’annoncer le retour de l’événement du vendredi 1er au dimanche 3 juillet 2022. Pour cette sixième édition, la programmation est riche en groupes, stands, activités… Un marché de producteurs locaux est également prévu au programme le dimanche. Rendez-vous au lieu-dit Campario à Saint-Araille à 45 minutes à l’ouest de Toulouse.

Un événement aux valeurs de développement du territoire

Le Bel Air Festival souhaite “insuffler une ambiance familiale” tout au long de l’événement. Pour se faire, les organisateurs tentent de rassembler un “public diversifié dans la commune de Saint-Araille”. L’objectif : mettre en place un projet “aussi vivant que durable”. C’est dans cette optique que depuis 2015, le Bel Air Festival se déroule dans les coteaux de Saint-Araille. C’est un village de 145 habitants.

Du côté de l’association, elle souhaite “participer au développement économique, social et culturel du territoire”. Elle défend quatre valeurs :

Le développement économique régional ;

La sensibilisation à l’environnement ;

L’accessibilité à tous les publics ;

La diversité culturelle.

Une programmation éclectique pour l’édition 2022 du Bel Air Festival

Access Crew, Baccus Social Club, Boubacar Ndiyae… Une trentaine d’artistes sont réunis pour l’événement. L’équipe du festival a prévu une programmation dans l’optique de “briser la dynamique de « case »”. Jusqu’ici, le Bel Air Festival proposait de naviguer entre de la house ou de la techno. Cette sixième édition marque un léger changement. Les artistes proposent un voyage entre house, italo disco, breakbeat, UKG, rythmes tropicaux et syncopés, mais aussi entre techno, power house, jungle, downtempo, early trance, électro et plus encore. « Le spectre des musiques électroniques sera très largement représenté » précise les organisateurs du festival.