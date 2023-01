Le festival Garosnow fête ses 10 ans à Luchon Superbagnères

Le festival pyrénéen itinérant Garosnow passe sa deuxième étape à Luchon Superbagnères (31) jusqu’au dimanche 22 janvier. Une édition particulière, puisque l’évènement musical célèbre son dixième anniversaire.

Le festival Garosnow a fait une première étape dans la station des Angles (66), avant de rejoindre Luchon Superbagnères (31) pour la seconde. Affiche : Garosnow.

La station de ski a rouvert il y a à peine quelques jours, avec le retour de la neige et des températures hivernales. Luchon Superbagnères, en Haute-Garonne, peut de nouveau recevoir les amateurs de glisse. Mais ce week-end des 21 et 22 janvier, la station accueille également les festivaliers de Garosnow – les deux statuts n’étant pas incompatibles, loin de là.

Ce festival itinérant, qui se déplace dans les Pyrénées, fête en 2023 ses 10 ans. Mais il avait été créé encore dix ans plus tôt en Ariège, sous le nom “De l’oxygène pour les oreilles”, avant d’être rebaptisé Garosnow en 2013. En 20 ans, il est donc déjà passé par les stations Ax-Les-Thermes, Luchon Superbagnères, Gourette, Cauterets, Peyragudes, le Pic du Midi ou encore Les Angles. C’est d’ailleurs dans cette dernière que le festival a passé, au début du mois de janvier cette année, sa première étape.

La programmation de Garosnow ce 21 janvier

Quatre artistes vont se succéder ce 21 janvier au complexe du casino de Luchon Superbagnères. Boston Bun, un des producteurs et DJs de la French Touch 2.0, cultivant un son qui lui est propre, entre house et disco. La P’tite Fumée utilise les vibrations du didgeridoo, les harmonies de la guitare et de la flûte traversière pour accompagner un trio de percussions, basse et batterie, et « embarquer le public dans une transe ultra festive ».

Garosnow laisse ensuite place à Braxe et Falcon, pionniers de la French Touch à la fin des années 90 et dans les années 2000. Enfin, The Bloody Beetroots se produira en DJ set, et fera danser les festivaliers au rythme de sa musique électro punk.