Carbonne. La MJC organise des festivités à l’orée du bois de Castres

Après une première édition réussie en 2021, la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) de Carbonne (31) relance “L’été à l’orée du bois”. L’évènement cultuel ouvert à tous aura lieu au bois de Castres, ce samedi 30 juillet 2022 à partir de 15h. Une journée autour du partage, du jeu, et bien sûr de la détente…

Comme en 2021, “L’été à l’orée du bois” se déroulera ce samedi autour du centre socio-culturel du bois de Castres. Crédit photo : Paternel 1 (wikimedia commons) / CC BY SA 3.0.

C’est l’été pour tout le monde, mais tout le monde ne peut pas partir à l’autre bout du monde… Pendant les grandes vacances, un nouveau rendez-vous culturel est donné à Carbonne, en Haute-Garonne. En effet, sur l’initiative de la Maison des jeunes et de la culture (MJC), en partenariat avec le Point rencontre jeunesse (PRJ), a été crée “L’été à l’orée du bois”.

Après un succès de la première édition lors de l’été 2021, l’évènement revient en 2022. Ce sera ce samedi 30 juillet à partir de 15h pour les jeux et les animations, et à 19h pour la soirée apéro, ginguette et concert. Comme l’an passé, les festivités auront lieu à l’orée du bois de Castres, dans les alentours du centre socio-culturel du même nom.

À Carbonne, des activités pour tous

Puisque l’évènement est organisé par la MJC, le public prioritaire reste logiquement les enfants. Ils auront par exemple le droit à des jeux gonflables, des jeux d’eau, de ballons, etc.

Mais ils ne sont pas les seuls concernés. « On a pensé à vous tous », affirme la MJC de Carbonne, qui a prévu des animations pour toute la famille. Pour ceux qui préfèrent le calme, un coin détente sera également disponible.

À partir de 19h, la soirée s’emballera. Au programme : guinguette musicale, buvette, espace de restauration, et même DJ Set…