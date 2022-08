Cadours fête l’ail violet durant un week-end, voici le programme

La 44e édition de la fête de l’ail violet de Cadours se déroule durant le week-end du samedi 27 et dimanche 28 août.

Photo d'illustration. Crédit photo : CC BY SummerTomato – Wikimedia commons

Organisées par l’association du Concours Agricole de Cadours, la 44e édition de la fête de l’ail violet de Cadours se déroule durant le week-end du samedi 27 et dimanche 28 août. C’est l’occasion de découvrir ce produit saisonnier d’exception se distinguant par une odeur typée et une saveur délicatement sucrée.

« Ces journées célèbrent chaque année l’ail violet de Cadours, produit du territoire labellisé AOP depuis juin 2016 », comme le note le conseil départemental de la Haute-Garonne dans un communiqué. « L’aire géographique de production de l’AOP ail violet de Cadours s’étend sur 106 communes dans trois départements, la Haute-Garonne, le Gers et le Tarn-et-Garonne. Cela correspond à 112 hectares de surface plantés et 250 tonnes d’Ail Violet de Cadours AOP. »

« L’ail Violet de Cadours, premier ail français labellisé AOP, est le symbole de l’excellence alimentaire de notre département », pour Georges Méric, président du conseil départemental haut-garonnais. « C’est le résultat d’une agriculture traditionnelle qui utilise des pratiques allant dans le sens de l’agroécologie pour préserver et développer une agriculture de qualité au bénéfice de toutes et tous, tout en dynamisant notre économie rurale et touristique, si riche en Haute-Garonne. »

Le programme de la fête de l’ail de Cadours

Samedi 27 août

8h : Randonnée pédestre « La rando de Michel » entre Cadours et Vignaux (12 km environ) avec visite chez un producteur d’ail violet, explications de la culture de l’ail et collation. Participation 5 € – Chiens non admis

10h : Inauguration et visite officielle

11h : Exposition d’ail et concours artistique : Remise des prix aux producteurs

14h : Concours de pétanque (doublette), en quatre parties, organisé par la Pétanque Cadoursienne

15h et 16h30 : Course de caisses à savon Renseignements et inscriptions : marc.hugou@gmail.com ou 06 95 24 57 89

18h30 : Défilé des Majorettes « Les Bâtons Garonnais »

Dimanche 28 août

7h à 17h : Vide-greniers

9h30 : Défilé des Confréries

10h : Présentation des confréries et intronisation des nouveaux membres de la Confrérie de l’ail violet de Cadours

11h : Messe en présence des confréries

11h : Animation par le syndicat des producteurs d’ail violet de Cadours, sur le parvis de la Halle aux marchands

14h30 : Concert « Les Baladins de Savenès »

15h30 : Battage à l’ancienne et exposition de vieux tracteurs

16h : Animation par le syndicat des producteurs d’ail violet de Cadours

16h30: Spectacle équestre sur le thème western par la troupe de Sylvain ALBELLA et numéro de cerceau aérien

18h : Tirage de la tombola

18h30: Fin des festivités