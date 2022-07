Blagnac. Les Estivités sont de retour, des sorties tout le mois de juillet

Depuis le 26 juin, et jusqu’au 29 juillet, le parc du Ritouret de Blagnac accueille le village des Estivités. Du lundi au vendredi, une vaste programmation culturelle, sportive et ludique est proposée.

Le parc du Ritouret accueille le village des Estivités de Blagnac. Crédit photo : Dosto (wikimedia commons) / CC BY-SA 3.0.

Tout le mois de juillet, en semaine, il y aura quelque chose de prévu au village des Estivités de Blagnac. Le lancement s’est fait le dimanche 26 juin, et les évènements s’enchaîneront jusqu’au vendredi 29 juillet.

Ouvertes à tous les âges et gratuites, les Estivités proposent une programmation culturelle et sportive quotidienne. L’intégralité du programme est à retrouver ici. Le village ouvre à partir de 16h30, du lundi au vendredi. Il est en accès libre pour les plus de 11 ans : les plus petits doivent, eux, être accompagnés. De même, tous les mineurs doivent être accompagnés lors des spectacles en soirée.

Les animations proposées aux Estivités de Blagnac

Les mardis et jeudis soirs sont consacrés aux spectacles : théâtre, concerts, cirque et danse. Quant aux vendredis soirs, ils sont synonymes de rendez-vous cinéma en plein air. Au programme : Rasta Rockett, Ready Player One, Kaamelott…

Des activités sportives sont également proposées, tous les jours ou presque. Cours de zumba, de yoga, boxe, parties de pétanque… la programmation est variée.

Des initiations sont aussi faites aux Estivités par le Blagnac tennis club, le Blagnac hockey club, le Blagnac Occitanie basket club, etc.

Les activités sportives seront inclusives puisque plusieurs ateliers sont adaptés à l’handisport. C’est par exemple le cas de danse ou encore du basket.

Enfin, les loisirs sont légion, allant du tarot au dessin en passant par des compétitions de jeux-vidéos; ou encore la chasse aux Pokemon. Le 14 juillet, la fête nationale sera évidemment célébrée au village des Estivités de Blagnac, avec un feu d’artifice.