Voici les dates d’ouverture des stations de ski en Haute-Garonne

Les stations de ski de Luchon-Superbagnères et du Mourtis en Haute-Garonne donneront le coup d’envoi de la saison d’hiver le samedi 3 décembre.

Photo d'illustration. CC Michal Jarmoluk

Les températures sont en chute et le coup d’envoi de la prochaine saison d’hiver approche à grands pas. « Le syndicat mixte Haute-Garonne Montagne ouvrira les domaines skiables de Luchon-Superbagnères et du Mourtis le samedi 3 décembre à partir de 9 heures. Les deux stations fermeront le 26 mars 2023 », annonce le conseil départemental de la Haute-Garonne. Il indique aussi que la station de Bourg d’Oueil ouvrira son domaine skiable pendant les vacances scolaires du 17 décembre 2022 au 2 janvier 2023 et du 4 février au 5 mars 2023.

« Parmi les nouveautés de cet hiver, la station du Mourtis compte une piste verte étendue et rebalisée, La Promenade, partant du sommet de la station jusqu’au front de neige, ainsi que deux nouvelles pistes (Boutève, Liaison Tuc de Pan) et une nouvelle zone de luge (L’Artigue). La piste de luge de Superbagnères et la zone débutant de Bourg d’Oueil bénéficient également d’un agrandissement », fait savoir le conseil départemental.

Quels tarifs dans les stations de ski de Haute-Garonne ?

Pour cette saison hiver, Haute-Garonne Montagne propose une nouvelle offre tarifaire, basée sur un forfait unique, non daté et non nominatif :

– Luchon-Superbagnères : 29 euros

– Le Mourtis : 26,50 euros

– Bourg d’Oueil : 12 euros

À noter que le forfait est gratuit pour les moins de 6 ans. Pour les plus de 65 ans, la gratuité s’applique en semaine hors vacances scolaires.

Entre la ville de Bagnères-de-Luchon et le plateau de Superbagnères, un service de navettes gratuit est mis en place en raison des travaux de construction de la future télécabine “Crémaillère Express”. Un départ a lieu toutes les 15 minutes pendant les week-ends et vacances scolaires, et toutes les 30 minutes hors vacances scolaires.

Informations pratiques : l’achat des forfaits et la réservation de places dans la navette se font dans les points de vente Haute-Garonne Montagne et en ligne, et sur l’application Haute-Garonne Montagne. Jusqu’au 30 novembre, les forfaits saison sur les trois stations bénéficient de 30% de réduction en pré-vente en ligne.