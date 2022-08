Haute-Garonne. En manque de personnel, une clinique ferme temporairement ses urgences

Les urgences de la clinique La Croix du Sud, à Quint-Fonsegrives à l’Est de Toulouse, sont fermées jusqu’à mercredi 17 août à 9h30. En cause, le manque de personnel.

Il ne faut pas compter sur les urgences de la clinique La croix du sud, située à Quint-Fonsegrives, à l’Est de Toulouse, en cette mi-août. Le service est fermé depuis 7 heures ce vendredi 12 août, et il le restera jusqu’au mercredi 17 août à 9h30, comme l’indique la clinique sur son site internet.

Cette fermeture des urgences de la clinique La Croix du Sud en plein été n’est pas liée à un mouvement de grève du personnel. Elle s’explique par un manque de soignants pour assurer le service.

« Dans un contexte national très contraint, la situation des effectifs médicaux du service des urgences de la clinique La Croix du Sud amène à devoir organiser une interruption temporaire de l’accueil des urgences », explique la clinique du groupe Ramsay Santé à travers un communiqué.

Pour pallier la fermeture de son service des urgences, la clinique La Croix du Sud invite donc les patients qui en auraient besoin à contacter le Samu de Toulouse en composant le 15. Celui-ci pourra les orienter vers d’autres services d’urgence, s’il l’estime nécessaire, ou vers des maisons de santé ou médecins traitants.

De quoi contribuer à l’augmentation de la demande du 15 alors que les températures sont au plus haut. Lors de la précédente vague de chaleur, le centre d’appel du Samu de Toulouse a fait face à une hausse de la demande de l’ordre de 10 % d’appels en plus. Et cela concerne essentiellement des personnes âgées, ou avec des pathologies cardiaques.

Quant aux patients déjà suivis par la clinique La Croix du Sud, ils peuvent composer le 05 36 28 00 00. Ils seront alors mis en contact avec un médecin qui pourra décider d’un accueil sur site, si nécessaire, ou de les orienter vers un autre établissement de santé.