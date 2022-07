Covid, urgences, canicule… le Samu de Toulouse enregistre 10 % d’appels en plus

Le centre d’appel du Samu à Toulouse est confronté à une hausse du nombre d’appels en période de canicule. Il doit aussi faire face à la demande liée aux grèves des urgences et à la Covid-19.

Alors que les températures sont au plus haut avec la canicule, le centre d’appel du Samu de Toulouse est confronté à une hausse de la demande. Il est question de 10 % d’appels en plus depuis le début de la vague de chaleur, comme l’indique France 2. Et cela concerne essentiellement des personnes âgées, ou avec des pathologies cardiaques.

“Depuis le début de la semaine, nous avons déjà renforcé les effectifs par anticipation. Et nous avons la possibilité d’ouvrir la cellule de crise, s’il venait à y avoir trop d’appels en lien avec la canicule, ce qui nous permettrait de gérer tous ces appels », explique Pierre Roucolle, médecin urgentiste.

Le Samu de Toulouse déjà confronté à une hausse des appels

Ce flot d’appels supplémentaires liés à la canicule s’ajoute à d’autres. Le centre de Toulouse est déjà confronté à des hausses de la demande liées à la Covid-19 et aux grèves des urgences. Les patients sont invités à contacter le 15 afin d’évaluer le besoin de se rendre aux services des urgences. Ce qui permet de limiter l’engorgement de ces derniers.

Ce passage obligatoire par le 15 est d’ailleurs une des mesures de la “mission flash”, sur les urgences et les soins non-programmés, commandée par le président de la République, Emmanuel Macron et confiée au docteur François Braun, devenu ministre de la Santé après les élections législatives.

En Occitanie, l’ARS a déjà lancé une campagne d’information appelée “Les urgences, c’est pas automatique” avec pour objectif d’inciter les patients à appeler le 15 avant de se rendre aux urgences. En parallèle, le rapport du ministre de la Santé souligne qu’il est nécessaire de faciliter le recrutement d’assistant régulateur médical pour pouvoir absorber la hausse des appels.