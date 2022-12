Une pollution de l’air importante en Haute-Garonne

La qualité de l’air est “mauvaise” ce lundi 12 décembre en Haute-Garonne selon les observations d’Atmo Occitanie à cause des faibles températures et des conditions anticycloniques qui favorisent le maintien dans l’atmosphère d’une pollution aux particules fines.

Ce lundi 12 décembre, « les faibles températures et les conditions anticycloniques nocturnes ont favorisé l’accumulation des particules émises localement », prévient Atmo Occitanie, l’organisme chargé de surveiller la pollution atmosphérique dans la région. Ainsi, la qualité de l’air est considérée comme “mauvaise” dans le département de la Haute-Garonne, et plus particulièrement à Toulouse. Le territoire est aujourd’hui classé au “niveau quatre” sur une échelle d’alerte allant de “un”, qui indique une “bonne” qualité de l’air, à “six”, “extrêmement mauvaise”. Dans le Tarn-et-Garonne, la qualité de l’air est également “dégradée” aujourd’hui.

Une pollution liée aux particules en suspension dans l’air

La Haute-Garonne est concernée par une pollution liée aux particules fines, ainsi qu’aux particules d’ozone et de dioxyde d’azote en suspension dans l’air. « Les conditions météorologiques à la mi-journée seront plus favorables à la dispersion de ces polluants atmosphériques, avec la levée du vent et l’arrivée d’une dégradation pluvieuse », ajoute Atmo Occitanie. Malgré tout, il est conseillé aux habitants d’éviter, ou du moins de réduire, les activités physiques intenses en extérieur. Pour les balades ou les loisirs, évitez les zones traversées par de grands axes routiers, où les émissions de polluants sont importantes. En cas de symptômes, tels que de la toux, des douleurs au niveau des yeux ou des maux de gorges, consultez un médecin.

La situation s’améliorera demain en Haute-Garonne

Selon les prévisions d’Atmo Occitanie, les conditions météorologiques favoriseront davantage la dispersion des polluants atmosphériques ce mardi 13 décembre. Ainsi, la qualité de l’air devrait passer de “mauvaise” à “moyenne” en Haute-Garonne, et de “dégradée” à “moyenne” dans le Tarn-et-Garonne, comme c’est le cas dans l’ensemble de l’Occitanie. Les recommandations liées à la réduction des activités physiques en extérieures seront levées, « vous pourrez profiter de vos activités de plein air habituelles », souligne Atmo Occitanie.