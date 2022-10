Pénurie d’électricité : quelles mesures en Haute-Garonne ?

Les potentielles pénuries d’électricité contraignent à la mise en place de mesures en Haute-Garonne, comme partout en France. L’objectif : éviter un black-out.

RTE a présenté les mesures qui seront mises en place en cas de pénurie d'électricité en Haute-Garonne

Face au risque d’une pénurie d’électricité, cet hiver sera sous haute surveillance en France. « Plusieurs incertitudes seront fortement surveillées, notamment l’approvisionnement en gaz, la situation énergétique des pays voisins, l’évolution de la demande en électricité et le rythme de redémarrage des réacteurs nucléaires », détaille Jean-Paul Roubin, directeur exécutif clients opération du système électrique de RTE (Réseau de transport d’électricité).

Pour le moment, tous les voyants sont aux verts. « Il n’y a pas de difficulté sur la dernière quinzaine d’octobre ni la première de novembre », annonce-t-il. Mais impossible de prédire au-delà. La situation peut alors très bien se dégrader.

Des mesures de sauvegarde pour éviter le black-out

À deux mois du début de l’hiver, Jean-Paul Roubin se veut toutefois rassurant. « Il n’y a pas de risque de black-out, c’est-à-dire une perte de contrôle totale cet hiver qui conduirait à ce qu’il n’y ait plus de courant sur l’ensemble du territoire. Les mesures de sauvegarde visent à éviter cela », souligne-t-il.

Parmi celles-ci : le dispositif Ecowatt. Ce dernier, équivalent d’une météo de l’électricité, permet de connaître le niveau de tension du système électrique. « Il donne une vision sur quatre jours de l’état du réseau », précise Jean-Paul Roubin. Un code couleur permet de s’informer en un coup d’œil : en vert, la consommation est normale, en orange, le système électrique est tendu, et en rouge, il est dans une situation très tendue.

RTE prévoit seulement quelques signaux rouges sur les six mois de l’hiver. Mais cela ne sera pas forcément synonyme de coupures. « Si nous réalisons tous des éco-gestes, nous obtiendrons des baisses de 1 à 5% de consommation voire plus et éviterons ainsi les délestages (coupures d’électricité) », assure Jean-Paul Roubin.

Ces éco-gestes consistent notamment à baisser la température du chauffage, limiter l’éclairage ou encore modérer l’utilisation des appareils de cuisson. La Région Occitanie s’est d’ailleurs récemment engagée à « mener des actions de sensibilisation sur les bons gestes à adopter » via ses réseaux sociaux, mais également dans les trains et autocars régionaux et à relayer les alertes lors des journées “rouges”.

Une baisse de tension sur le réseau de distribution

En plus du dispositif Ecowatt, l’interruption de la consommation de sites industriels sous contrat annuel avec le Réseau de transport d’électricité est prévue. Ils sont au nombre de 14 en France. RTE pourra également procéder à une baisse de tension de 5% sur l’ensemble du réseau de distribution.

Cette mesure permettra de faire diminuer la consommation de 4%, soit l’équivalent de la consommation des villes de Paris et de Toulouse. « Cela peut être mis en œuvre en quelques minutes. Ce n’est quasiment pas perceptible par les particuliers. Il peut y avoir une baisse d’efficacité sur les sites industriels. Mais les usages du quotidien sont préservés », informe Thierry Sudret, directeur exploitation et systèmes d’Enedis.

Mais si ces mesures ne suffisent pas, il faudra s’attendre à des coupures. « Il n’y a pas de plan préétabli. Nous n’avons pas défini à l’avance si nous allons délester tel ou tel endroit », déclare Jean-Paul Roubin. Les départements concernés par les coupures seront annoncés dans la soirée, la veille, sur l’application Ecowatt.

« Il sera possible de savoir précisément si notre adresse est concernée », indique Thierry Sudret. Les coupures dureront deux heures et auront lieu le matin ou le soir lors des pics de consommation, c’est-à-dire entre 8h et 13h ou de 18h à 20h. « Les coupures seront tournantes. Nous veillerons à ce que les territoires coupés le matin ne le soient pas le soir », rassure le directeur exploitation et systèmes.

Des coupures évitables jusqu’au dernier moment

Certains sites prioritaires échapperont toutefois au délestage. Cela concerne notamment les maisons médicalisées, les EHPAD ou encore des installations de production d’électricité. Les patients à haut risque vital seront par ailleurs prévenus à titre individuel des coupures.