L’air est de mauvaise qualité en Haute-Garonne et dans le Tarn-et-Garonne

La qualité de l’air est “mauvaise” dans les départements de Haute-Garonne et du Tarn-et-Garonne ce mercredi 7 décembre en raison des concentrations en particules fines présentes dans l’atmosphère, selon Atmo Occitanie. La situation devrait s’améliorer demain.

Ce mercredi 7 décembre, « l’indice de la qualité de l’air est “mauvais” sur les départements de Haute-Garonne et du Tarn-et-Garonne », affirme Atmo Occitanie, organisme chargé de surveiller la pollution atmosphérique dans la région. En effet, ces deux territoires sont classés au niveau 4 d’alerte, sur une échelle allant de un, qui indique une “bonne” qualité de l’air, à six, “extrêmement mauvaise”. Atmo Occitanie ajoute que l’air est également “dégradé” (niveau 3) dans les Hautes-Pyrénées.

Cette situation est due à de fortes concentrations de particules fines en suspension dans l’air. Le Nord de la Haute-Garonne, et plus particulièrement Toulouse, est principalement concerné. Dans le Tarn-et-Garonne, les particules fines, d’ozone et de dioxyde d’azote sont surtout présentes dans le Sud-Est, au-dessus et autour de Montauban.

Réduire les activités physiques en extérieur

L’organise de surveillance de la qualité de l’air émet quelques recommandations pour éviter les effets néfastes de la pollution sur la santé dans les départements de la Haute-Garonne et du Tarn-et-Garonne. Premièrement, il est conseillé aux habitants d’éviter ou de réduire les activités physiques intenses en extérieur. Pour ce qui est des balades ou autres loisirs, il est nécessaire de contourner les zones à proximité de grands axes routiers. Surtout si les personnes ressentent des symptômes tels de la toux, des douleurs au niveau des yeux ou encore des maux de gorge.

La qualité de l’air sera “bonne” demain

« Demain, jeudi 8 décembre, des conditions atmosphériques plus dispersives devraient entraîner la baisse des concentrations en particules fines, et rendre plus favorable l’indice de la qualité de l’air », souligne Atmo Occitanie. Celui-ci restera tout de même “moyen” (niveau 2) et non pas “bon” (niveau 1) pendant toute la journée dans l’ensemble de l’Occitanie, en raison de la présence d’une certaine quantité de particules fines, d’ozone et de dioxyde d’azote dans l’Est, l’Ouest, et sur les côtes méditerranéennes de la région.