La Ville de Saint-Orens éteint l’éclairage public une partie de la nuit

La Ville de Saint-Orens a décidé d’éteindre l’éclairage public une partie de la nuit, précisément entre 23h30 et 5h30. L’objectif : réduire son impact carbone et la pollution lumineuse.

La Ville de Saint-Orens avait réalisé une expérimentation d’extinction de l’éclairage public la nuit. Illustration CC donterase – pixabay

La Ville l’avait annoncé. L’éclairage public sera bientôt éteint entre 23h30 et 5h30 à Saint-Orens de Gameville. Cette extinction va se faire par étape. « À compter du 21 novembre, le Syndicat départemental d’électricité de Haute-Garonne, le SDEHG, va commencer à programmer les horloges pour éteindre l’éclairage public », précise la municipalité.

Tous les quartiers ne seront en effet pas éteints en même temps. Il faudra attendre le 2 décembre pour que l’ensemble de la commune soit concerné par cette extinction nocturne, à l’exception du cœur de ville où l’éclairage public « restera allumé avec une intensité lumineuse réduite grâce aux lampadaires à leds, peu énergivores, installés de la rue Pablo Neruda à la rue de Soye », indique la mairie.

Les résultats de l’expérimentation d’extinction de l’éclairage la nuit

Pour rappel, la Ville de Saint-Orens de Gameville a mené une expérimentation d’extinction de l’éclairage nocturne pendant un an dans les quartiers de Bousquet et Firmis. Cette expérience avait permis à la mairie d’obtenir de bons résultats sur le plan financier. En six mois d’expérimentation, la consommation énergétique des deux quartiers avait en effet été divisée par deux.

« La réduction de notre consommation a ainsi permis de compenser l’augmentation du coût de l’énergie », révèle la municipalité. C’est pourquoi elle a décidé d’étendre le dispositif à toute la commune de Saint-Orens de Gameville. « Le contexte international et la forte augmentation du coût de l’énergie ont conforté la municipalité dans sa démarche », ajoute la Ville.

Éteindre l’éclairage public la nuit pour réduire la pollution lumineuse

L’extinction de l’éclairage public ne permettra pas uniquement de faire des économies d’énergie à en croire la mairie. Elle « aura également des effets bénéfiques sur la préservation de la biodiversité, en limitant l’épuisement des animaux, les collisions, la perte de repères de migration, l’altération des habitats, ou encore la modification de l’alternance jour/nuit », détaille la Ville.

Cette extension de l’éclairage nocturne sur toute la commune de Saint-Orens de Gameville a donc été votée par les élus lors du Conseil municipal du 3 octobre dernier. Un arrêté sur les conditions d’éclairage nocturne dans le périmètre de la commune a été pris dans la foulée. « Ces modifications sont permanentes », souligne la municipalité.

Pas d’impact sur la sécurité selon la Ville de Saint-Orens

Si l’expérimentation dans les quartiers de Bousquet et Firmis a reçu « l’accueil positif des habitants », ces derniers craignaient toutefois un impact de l’extinction de l’éclairage public la nuit sur la sécurité. Mais la Ville de Saint-Orens de Gameville se veut rassurante. « Les services de gendarmerie et de police municipale ont porté une attention particulière aux éventuelles conséquences de l’extinction de l’éclairage nocturne », assure-t-elle.

La municipalité poursuit : « Aucune augmentation de l’insécurité ou de la criminalité n’a été observée dans les quartiers concernés. Le constat est le même dans les autres communes ayant expérimenté ce dispositif. Les statistiques montrent d’ailleurs que 80% des vols ont lieu entre 8h et 18h ».