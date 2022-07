La Banque alimentaire de Toulouse lance sa 1ère collecte dématérialisée

Pour faire face à une augmentation du nombre des bénéficiaires, la Banque alimentaire de Toulouse doit se renouveler. Elle lance ainsi sa première collecte dématérialisée avec le magasin Leclerc de Rouffiac-Tolosan.

Pour faire face à une augmentation du nombre des bénéficiaires, la Banque alimentaire de Toulouse doit se renouveler. © Banque alimentaire

Pour la première fois, la Banque alimentaire de Toulouse organise une collecte dématérialisée avec le magasin Leclerc de Rouffiac-Tolosan depuis le 4 juillet et jusqu’au 9 juillet. Les clients pourront faire un don financier lors du passage en caisse en payant leurs courses. Charge ensuite à la Banque alimentaire d’acheter ce dont elle a besoin. Elle cherche à se renouveler ses méthodes pour faire face à une pénurie d’approvisionnement qualifiée de « record ».

« Nous le savons, les évolutions de notre société nous obligent à nous adapter sans cesse. En tant qu’association, nous devons jongler entre nos ressources qui diminuent et le besoin malheureusement grandissant. Ces mêmes difficultés qu’il y avait il y a cinq ans ne peuvent plus être gérées de la même manière. C’est pour cela qu’aujourd’hui nous décidons d’évoluer et d’innover en mettant en place ces collectes dématérialisées », explique Aurélie Racine, directrice de la Banque Alimentaire de Toulouse, à travers un communiqué.

La Banque alimentaire de Toulouse confrontée à une augmentation de bénéficiaires

« Depuis plusieurs années, la succession des crises économiques et sanitaires continue de fragiliser les plus précaires », regrette la Banque Alimentaire dans un communiqué. Elle cite une récente étude de l’Insee indiquant que l’Occitanie fait partie des quatre régions qui comptent le plus de travailleurs pauvres. « Ce constat inquiétant impacte le nombre de bénéficiaires de la Banque Alimentaire de Toulouse qui ne cesse d’augmenter. Plus de la moitié sont des jeunes de moins de 25 ans, suivis des familles monoparentales. »

« La réalité du terrain, c’est que les ménages qui étaient modestes avant la crise que nous traversons, sont maintenant des ménages précaires. C’est très inquiétant de voir que nombre de nos bénéficiaires essayent de s’en sortir, de jongler entre plusieurs emplois sans parvenir à se nourrir convenablement » estime Christophe Desfemme, président de la Banque Alimentaire de Toulouse, à travers un communiqué.

La Banque Alimentaire de Toulouse fournit 110 associations dans toute la Haute-Garonne, en Ariège et en Tarn-et-Garonne. Elle permet à 24 000 personnes par semaine de bénéficier d’une aide alimentaire. C’est 15 % de plus qu’en janvier 2022.