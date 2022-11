L’Insecterie, le paradis pour les passionnés d’insectes en Haute-Garonne

Swann Ferrand a créé l’Insecterie, une boutique de vente en ligne d’insectes qui dispose aussi d’une boutique en Haute-Garonne. Fourmis, mantes, phasmes, coléoptères… Il propose de nombreuses espèces pour les éleveurs, qu’ils soient débutants ou confirmés. Swann Ferrand vend également des kits pour créer un élevage facilement. Prochaine étape : travailler avec les animaleries.

L’Insecterie a sa propre boutique de ventes d’insectes à Fonsorbes en Haute-Garonne © L’Insecterie

Qui n’a jamais essayé d’attraper un papillon, suivi à la trace un escargot ou observé les fourmis faire des allers-retours pour ramener de la nourriture jusqu’à leur fourmilière étant enfant ? Certains n’ont jamais perdu cet émerveillement pour le monde minuscule des insectes. C’est le cas de Swann Ferrand.

Ce dernier est le fondateur de l’Insecterie, un site de vente en ligne d’insectes qui dispose aussi d’une boutique à Fonsorbes, en Haute-Garonne. « Depuis toujours, je suis passionné par les insectes. Je partais à leur recherche dans les hautes herbes et j’invitais mes camarades de classe à les observer. Puis, je me suis lancé dans l’élevage de fourmis et de mantes », raconte Swann Ferrand.

Il a justement eu l’idée de créer sa boutique alors qu’il cherchait à vendre les œufs de ses mantes religieuses sur Le Bon Coin. Rapidement, il reçoit de nombreuses réponses à son annonce. « Il n’y avait pas de sites de vente d’insectes en France », souligne Swann Ferrand. Il se rend ainsi compte qu’un marché est à prendre et décide d’ouvrir sa boutique en ligne en 2014.

Huit ans plus tard, l’Insecterie compte cinq salariés et expédie ses petites bêtes dans six pays différents, dont la France, l’Allemagne, l’Espagne et la Belgique. En tout, elle propose à la vente une quarantaine d’espèces d’insectes. « Nous vendons des fourmis, des mantes, des phasmes, des coléoptères, des blattes ou encore des coccinelles », détaille Swann Ferrand.

Des insectes pour les éleveurs confirmés et les débutants

L’Insecterie est un véritable paradis pour tous les passionnés de petites bêtes. Les éleveurs confirmés, comme les débutants, pourront y trouver leur bonheur. Dans la boutique, il est effectivement précisé le niveau de difficulté pour l’élevage de chacune des espèces.

Ainsi, le papillon Antherina suraka est facile à élever quand la mante orchidée est destinée aux éleveurs confirmés. Le niveau de difficulté varie selon les conditions d’élevage. « Chaque insecte a des besoins spécifiques en termes d’alimentation, de température et de taux d’humidité. Certains sont plus compliqués que d’autres à élever », précise le fondateur de l’Insecterie. Mais Swann Ferrand assure : « Tout le monde peut faire de l’élevage ».

Quelles petites bêtes ont le plus de succès ?

Les clients de l’Insecterie le confirment par leur diversité. « Nous avons tous les publics. Nos clients sont âgés de 8 à 75 ans et il y a autant de femmes que d’hommes », relève Swann Ferrand. Si aucun profil type ne se dessine, ces éleveurs ont toutefois un point commun. « Ils font des élevages pour observer les insectes et pour leur côté esthétique », révèle-t-il.

Sans surprise, certaines petites bêtes ont donc plus de succès que d’autres. « Les phasmes sont ceux qui se vendent le mieux. Ces insectes plaisent pour leur capacité à se fondre dans le paysage. Viennent ensuite les fourmis, appréciées pour leur caractère social, et les mantes, pour leurs couleurs et leurs formes », estime Swann Ferrand.

Des kits pour faciliter l’élevage des insectes

Les petites bêtes proposées à la vente par l’Insecterie proviennent de ses propres élevages. Ils sont basés dans les mêmes locaux que sa boutique à Fonsorbes. En plus de vendre des insectes, le site Internet propose des accessoires pour améliorer son élevage : vivariums, tapis chauffants, thermomètres, abreuvoirs, vaporisateurs…

Un kit d’élevage de l’Insecterie © L’Insecterie

L’Insecterie a par ailleurs créé plusieurs kits d’élevage de fourmis, de phasmes, de coccinelles et de mantes, composés de quelques individus et de tout le nécessaire pour en prendre soin. « Certaines personnes ont envie de créer un élevage d’insectes, mais ne savent pas par où commencer. Ces kits leur permettent de se lancer », indique Swann Ferrand.

Permettre aux enfants d’observer les petites bêtes

L’Insecterie développe également des kits d’exploration pour les enfants qui contiennent notamment des fiches descriptives sur les insectes. « Ils leur permettront de les observer dans la nature tout en les respectant. Les enfants sont intéressés par les insectes, mais on ne leur donne pas les outils pour en apprendre plus sur eux », déplore Swann Ferrand.

En ce sens, il a aussi imaginé, avec l’aide d’institutrices, des kits à destination des professeurs pour élever des phasmes ou des vers de farine en classe. « Un guide pédagogique est fourni pour leur expliquer comment entretenir l’élevage et faire un lien avec le programme scolaire sur la partie biologie », informe Swann Ferrand.

L’Insecterie veut sensibiliser à l’importance des insectes

En bon passionné des insectes, Swann Ferrand déplore que certains d’entre eux soient encore mal vus, comme les blattes ou les moustiques. « Nous voulons promouvoir le respect des insectes car ils sont indispensables dans l’écosystème. Notre but est de sensibiliser à leur importance », appuie le fondateur de l’Insecterie.

Pour lui, cela passe notamment par l’élevage de ces petites bêtes. « Si on élève des insectes, on les respecte. Si on respecte les insectes, on respecte également les animaux et les humains, la vie donc », considère Swann Ferrand qui compte d’ailleurs créer un produit pour repousser les insectes sans les tuer.

Bientôt de la vente d’insectes dans les animaleries ?

Swann Ferrand espère aussi bientôt travailler avec des animaleries. « Les animaleries sont intéressées par la vente d’insectes car cela va interpeller et attirer les enfants comme les plus grands. Mais elles ne sont pas encore habituées à la proposer », constate-t-il.

Les animaleries ont toutefois intérêt à s’y mettre face à la forte demande. « Le marché ne fait que croître. Notre chiffre d’affaires a augmenté de 40 % entre 2020 et 2021. Chaque année, il augmente », révèle Swann Ferrand qui espère à présent « atteindre un marché plus large », notamment grâce aux kits d’exploration. Ces derniers seront disponibles à la vente à la fin de l’année.