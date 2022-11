Haute-Garonne : “Week-end sans arbitre” pour dénoncer les violences sur et autour des terrains de football

Trop de violences sur et autour des terrains de football. Les arbitres du district de Haute-Garonne de football ont décidé de ne pas prendre leur sifflet ce week-end des 3 et 4 décembre pour dénoncer les violences dont ils sont trop souvent victimes.

CC Marco Verch-Flickr

Le 12 novembre dernier, à la fin du match de Départemental 2 sénior opposant Confluent-Roques à Encausse, l’arbitre a été roué de coups par un joueur. L’agression de trop pour le District Haute-Garonne de football, qui a décrété, lors de son Assemblée générale, un “week-end sans arbitre”, en soutien aux 450 “hommes en noir” du département. En effet, l’instance relève pas moins de six agressions pour le seul mois de novembre en Haute-Garonne.

Pour dénoncer les trop nombreux faits de violences à l’encontre du corps arbitral, le District de Haute-Garonne de football ne présentera donc aucun arbitre officiel les 3 et 4 décembre prochains. « Et ce n’est qu’une première étape », avertit Jean-Marc Sentein, président de l’instance départementale. Une façon de « responsabiliser les clubs », poursuit-il, regrettant que les arbitres représentent « une cible facile et injuste pour réagir aux mauvais résultats d’une équipe ou au choix d’un éducateur ou d’un club ».

Des actions pour lutter contre les violences sur et autour des terrains

Plusieurs fois, le District de Haute-Garonne a alerté sur le climat de violence qui s’amplifie sur et autour des terrains. Joueurs, éducateurs, parents… sont incontrôlables et agressifs, et s’en prennent à l’arbitre, mais aussi aux entraîneurs, aux présidents de clubs, note Jean-Marc Sentein. En 2020, il avait notamment annulé tous les matchs durant tout un week-end.

Pour pacifier les abords de la pelouse, plusieurs opérations de sensibilisation ont déjà eu lieu comme celle de “Touche pas à mon Foot“, ou encore “Carton blanc”, qui sanctionne un joueur (10 minutes d’exclusion), remplaçant, éducateur, dirigeant… se rendant coupable de contestations ou de gestes d’énervement dont l’effet a pour but de déstabiliser l’arbitre, l’adversaire voire un coéquipier. « Celles-ci vont s’intensifier. De même que les sanctions disciplinaires », prévient le président du district.

Parallèlement, le district travaille sur une application mobile qui permettrait aux arbitres et présidents de clubs d’alerter l’instance en cas d’incidents graves.