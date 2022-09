Haute-Garonne. Appel à témoins après la fugue d’un résident d’un foyer

La gendarmerie de la Haute-Garonne lance un appel à témoins après la fugue d’un homme de 63 ans, résident d’un foyer à Peyssies.

La gendarmerie de la Haute-Garonne lance un appel à témoins après la fugue d’un homme de 63 ans, résident d’un foyer à Peyssies, à 40 kilomètres au Sud de Toulouse. Photo d’illustration. © pixabay

La gendarmerie de la Haute-Garonne lance sur ses réseaux sociaux un appel à témoins ce mercredi 31 août. Il concerne un homme de 63 ans qui a fugué d’un foyer de vie situé à Peyssies, à 40 kilomètres au Sud de Toulouse. Les gendarmes de la communauté de brigades de Carbonne en charge de l’enquête cherchent des témoignages permettant de retrouver cette personne. Toutes les informations sont précieuses.

Le sexagénaire s’est échappé du foyer Les Vignes durant la nuit du mardi 30 août, entre 3 heures et 6 heures. Lors de sa disparition, l’homme portait un t-shirt de couleur foncée, un bermuda et des tennis. Selon l’appel à témoins de la gendarmerie de la Haute-Garonne, il est de type caucasien et mesure 1,63 mètre. L’homme a une corpulence maigre et a une calvitie.

Informations pratiques : Toute personne possédant des informations permettant d’aider les enquêteurs est invitée à contacter le 05 61 87 83 17