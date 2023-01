Grippe aviaire. Votre commune est-elle concernée par les mesures de confinement ?

Le préfet de la Haute-Garonne annonce la mise en place d’une zone de contrôle temporaire suite à la détection de plusieurs cas de grippe aviaire à Mazères en Ariège.

© Pascal Xicluna

Plusieurs oiseaux sauvages ont été retrouvés morts à cause du virus de l’influenza aviaire à Mazéres en Ariège. En conséquence, une zone de contrôle temporaire (ZCT) de vingt kilomètres a été établie autour du lieu de découverte des oiseaux infectés. Cette mesure contre la propagation de la grippe aviaire concerne 38 communes de la Haute-Garonne durant 21 jours, si aucun cas n’est détecté.

« Ce virus, qui circule activement en Europe par l’intermédiaire des oiseaux migrateurs ou parmi la faune sauvage autochtone, est particulièrement contagieux et pathogène pour les oiseaux. Il persiste et reste actif principalement dans les fientes et les eaux stagnantes contenant des fientes contaminées », indique la préfecture de la Haute-Garonne.

Une série de mesures face à la grippe aviaire en Haute-Garonne

À l’intérieur de la zone de contrôle, diverses mesures sont déployées. Il s’agit notamment d’un renforcement des mesures de biosécurité, de mise à l’abri, d’une surveillance renforcée des élevages à travers des analyses de laboratoires, et d’une adaptation des activités cynégétiques.

Pour éviter la diffusion du virus à d’autres oiseaux, l’ensemble du public doit éviter de fréquenter les zones humides (bords des étangs, des mares et des rivières) où stationnent les oiseaux sauvages, y compris en leur absence, du fait de la possible présence de virus dans les fientes et les sols souillés.

Les communes concernées par la zone de contrôle temporaire

– AIGNES

– AYGUESVIVES AURAGNE

– AUTERIVE

– AVIGNONET-LAURAGAIS

– BEAUTEVILLE

– BELBEZE-DE-LAURAGAIS

– CAIGNAC CALMONT

– CAUJAC

– CINTEGABELLE

– FOLCARDE

– GAILLAC-TOULZA

– GARDOUCH

– GIBEL

– GRAZAC

– LAGARDE

– MARLIAC

– MAURESSAC MAUVAISIN

– MONESTROL

– MONTCLAR-LAURAGAIS

– MONTESQUIEU-LAURAGAIS

– MONTGAILLARD-LAURAGAIS

– MONTGEARD NAILLOUX

– NOUEILLES

– POUZE

– PUYDANIEL

– RENNEVILLE

– RIEUMAJOU

– SAINT-LEON SAINT-ROME

– SEYRE

– VALLEGUE

– VIEILLEVIGNE

– VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS

– VILLENOUVELLE