Ariège : possibles cas de grippe aviaire au domaine des oiseaux de Mazères

Suite à la suspicion de cas de grippe aviaire au domaine des oiseaux de Mazères, la préfète de l’Ariège Sylvie Feucher a pris la décision de fermer temporairement les portes du site au public. Elle a également établi une zone de contrôle dans un rayon de trois kilomètres autour du lieu, afin de repérer toute autre contamination.

La préfète de l’Ariège Sylvie Feucher décide la fermeture temporaire du domaine des oiseaux de Mazères suite à la suspicion de cas de grippe aviaire, autrement appelé influenza aviaire, chez certains de ces résidents. « L’accès au domaine des oiseaux de Mazères est interdit au public jusqu’à nouvel ordre afin d’éviter de propager le virus par les fientes et les sols souillés pouvant s’accrocher aux chaussures ou aux pattes des animaux domestiques », explique Sylvie Feucher.

L’influenza aviaire est une maladie infectieuse très contagieuse qui affecte les oiseaux, mais eelle ne se transmet pas à l’humain. « La consommation de viande, de foie gras, d’œufs et plus généralement de tout produit alimentaire à base de volailles ne présente aucun risque », note la préfète de l’Ariège.

Une zone de contrôle autour du domaine des oiseaux de Mazères

Le domaine des oiseaux de Mazères est donc surveillé de près. Afin de repérer et d’éviter toute nouvelle contamination. Sylvie Feucher a également décidé la mise en place d’une zone de contrôle dans un rayon de trois kilomètres autour du lieu. Celle-ci comprend les communes de Mazères et de Saverdun. Ici, « diverses mesures sont déployées afin de protéger les élevages d’une potentielle contamination par la faune sauvage, notamment un renforcement des mises à l’abri et une surveillance accrue des élevages », ajoute-t-elle. Toute mort suspecte d’oiseau sauvage dans les zones concernées doit être signalée auprès de l’antenne départementale de l’Office français de la biodiversité au 05 61 65 63 44.