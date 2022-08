Comment se profile le tourisme en Haute-Garonne au mois d’août ?

Après un mois de juillet en demi-teinte, les acteurs du tourisme en Haute-Garonne sont assez optimistes pour août. Mais la nouvelle vague de chaleur pourrait impacter le reste de la saison.

« Le mois d’août s’annonce plutôt bien », prévoit Didier Cujives, président de Haute-Garonne Tourisme dans un communiqué de presse. Celui de juillet n’avait pas été convaincant. La canicule et l’inflation ont effectivement mis à mal le tourisme dans le département en ce début de saison.

Les vacanciers étaient nombreux, mais avaient ainsi peu dépensé. À l’heure où les premiers aoûtiens viennent tout juste de poser leurs bagages, les acteurs du tourisme se montrent assez optimistes pour le mois à venir.

Moins de réservations en août par rapport à l’année dernière

« Même si juillet a démarré plutôt timidement, les réservations vont crescendo depuis une semaine et le mois d’août se présente plutôt bien », souligne Hugo Sladden, gérant du camping Le Moulin à Martres-Tolosane.

De son côté, Haute-Garonne Tourisme Réservation note pour le moment une baisse de 20% par rapport à l’année dernière. Mais l’été 2021 avait été « très bon ». « Il reste encore quelques disponibilités sur la première quinzaine d’août et le choix est plus large pour la deuxième quinzaine », précise l’agence pour la promotion du tourisme dans le département.

La nouvelle vague de chaleur va-t-elle impacter le tourisme ?

Après avoir été perdants au mois de juillet à cause de la canicule, les loisirs de plein air pourraient retrouver du succès auprès des touristes. « Depuis une semaine, avec le retour à la normale des températures, on pète les scores à la boutique et au snack ce qui augure un excellent mois d’août » estime Jean-Luc Blanchard, directeur du Village gaulois à Rieux-Volvestre.

Sauf que le mercure remonte depuis ce week-end. Une nouvelle vague de chaleur touche en effet la France actuellement. Elle atteindra son apogée mercredi et jeudi.