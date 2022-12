Plus de 3 000 armes à feu ont été récupérées par les forces de l’ordre en Haute-Garonne

L’Etat organisait, du 25 novembre au 2 décembre, une opération de remise volontaire d’armes afin de permettre à leur propriétaire de se mettre en conformité avec la loi. En Haute-Garonne, 3 092 armes à feu et 94 852 munitions ont ainsi été collectées pour destruction.

3 092 armes à feu ont été collectées en Haute-Garonne ©Préfecture des Pyrénées Orientales

Du 25 novembre au 2 décembre, l’Etat a organisé une opération nationale de remise volontaire d’armes à feu aux autorités. L’objectif étant de permettre à leur détenteur de se mettre en conformité avec la loi. En Haute-Garonne, les propriétaires d’armes ont pu remettre leurs pistolets, fusils et autres carabines à la gendarmerie de Muret et aux commissariat de la police nationale de Blagnac et de Saint-Gaudens. Au total, 3 092 armes à feu et 94 852 munitions ont été collectées par les forces de l’ordre. Elle seront ensuite détruites.

La préfecture de Haute-Garonne a également enregistré des signalements de personnes détenant des armes et des engins explosifs mais ne pouvant pas se déplacer pour les confier aux forces de sécurité intérieure. Celles-là seront contactées ultérieurement par les services de police ou par les démineurs pour organiser la récupération des armes.

Une question de sécurité publique

Lors de cette opération, tous les détenteurs d’arme à feu n’ont pas souhaité s’en séparer. Il est possible de les conserver à condition qu’elles aient été acquises suite à un héritage ou trouvées, mais il est alors obligatoire de les faire enregistrer, pour des raisons de sécurité publique. C’est ce qu’ont fait 255 personnes en Haute-Garonne, auprès des forces de l’ordre. Mais cette démarche est également possible en ligne, sur le site du ministère de l’Intérieur.

Pour Étienne Guyot, préfet de la Haute-Garonne, cette opération est un succès : « Le but était de récupérer un maximum d’armes détenues irrégulièrement ou d’en assurer la traçabilité lorsque le détenteur souhaite les conserver. Cette opération répondait donc à un enjeu de sécurité publique : lutter contre les violences intrafamiliales et de voisinage, prévenir les vols d’armes à l’occasion de cambriolages et les accidents domestiques. Je salue le civisme de nos concitoyens qui ont rapporté des armes et la mobilisation des forces de sécurité intérieure. »