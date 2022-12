Grain de sel / Méditerranée : De l’éthique dans nos assiettes [6/11]

Le sixième épisode de “Grain de sel”, l’émission qui parcourt la Méditerranée en voilier, est sorti ce 3 décembre 2022. Il s’intitule “De l’éthique dans nos assiettes: pêche et production durable”. L’émission, produite par l’association Travel Doc, est dédiée à la préservation du patrimoine de la mer.

Le sixième épisode de Grain de sel se déroule à Marseillan. Crédit photo : ©Travel Doc.

Le projet Grain de sel, dédié à la préservation de la mer Méditerranée, se poursuit. Tous les premiers samedis du mois, et ce pendant près d’une année, l’association Travel Doc diffuse une nouvelle émission sur sa web TV, également accessible sur le site du Journal Toulousain (vidéo ci-dessous). Réalisée pour sensibiliser les internautes à la richesse du patrimoine méditerranéen, et à la nécessité de le préserver, cette série lancée le samedi 7 mai continue ce 3 décembre, avec l’épisode 6 : “De l’éthique dans nos assiettes: pêche et production durable au bord de l’étang de Thau”.

Dans cette sixième émission de Grain de sel, le focus est donc une nouvelle fois mis sur la préservation du patrimoine du pourtour méditerranéen. Pour en parler, des acteurs locaux : Denis Regler, directeur du comité régional de la conchyliculture de la Méditerranée, Claudia Azais Negri, capitaine de pêche de l’étang de Thau, et Mundhi Ling Gunawan, du CPIE du bassin. Comme à chaque épisode, une rencontre artistique complète l’émission. Cette fois, c’est avec Gaëlle Boucherit, pour du théâtre d’image. Enfin, le reportage de Grain de sel est consacré aux « biohuts » dans le port de Marseillan, ces habitats artificiels agissant comme nurseries pour poissons.

Pêche et production durable

À l’heure où la mer souffre de la surpêche, des producteurs et productrices s’engagent pour une activité raisonnée et respectueuse de l’environnement, comme à Marseillan au bord de l’étang de Thau. Comment continuer à se nourrir sans nuire aux sols et aux fonds marins ? C’est le défi auquel font face les acteurs et actrices locaux.

Lien de l’émission : https://www.youtube.com/watch?v=rd8z2_xSQpY.