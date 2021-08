La 25ème Nuit Internationale de la Chauve-Souris se déroulera le vendredi 27 août 2021 à Montréal-du-Gers.

Le Département du Gers, en partenariat avec le Conservatoire d’Espaces Naturels Occitanie (CENO), participera à la 25ème Nuit Internationale de la Chauve-Souris, le vendredi 27 août 2021 à Montréal-du-Gers.

Depuis plus de 20 ans, la Société Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères (SFEPM) organise, chaque année, cette Nuit Internationale de la chauve-souris. Cet évènement a pour but de « faire découvrir à un large public la biologie, le mode de vie, les menaces mais aussi les actions de protection mises en place pour préserver les chiroptères », indiquent les organisateurs.

Des animations autour de la chauve-souris

Des animations gratuites, limitées à 30 personnes, auront lieu dans le cadre de cet événement, à savoir, à 17h30, à la Salle des Cornières de la mairie de Montréal-du-Gers, une spécialiste des chiroptères animera un atelier de présentation et de découverte des chauves-souris autour d’un diporama/conférence et séquences de film. A 19h, l’équipe d’animation proposera de faire une pause pique-nique tiré du sac avant de se rendre sur le site protégé du Tunnel de Pomiro pour observer et écouter les « Grands Murins » avec un détecteur d’ultrasons.

Le Tunnel de Pomiro est un Espace Naturel Sensible (ENS) situé sur l’ancienne voie ferrée Eauze-Condom, géré par le Département du Gers. Il abrite d’importants effectifs de chauves-souris en hibernation et en transit (Grand Murin, Grand Rhinolophe, Minioptère de Schreibers).

« Des merveilles d’adaptation »

« On trouve les chauves-souris dans un nombre impressionnant de gîtes naturels : milieux souterrains, crevasses et fissures des parois rocheuses, sous les feuillages, derrière les écorces ou dans les cavités des arbres, mais aussi des constructions, des charpentes aux caves, des ponts et des ouvrages militaires », indique la Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères. Selon elle, « plusieurs dizaines de millions d’années d’évolution ont fait de ces mammifères nocturnes des merveilles d’adaptation ».

Si vous souhaitez participer à la Nuit Internationale de la Chauve-Souris à Montréal-du-Gers, l’inscription est obligatoire au 06 78 28 59 87. Plus d’infos sur le site de l’événement.

Source : communiqué de presse