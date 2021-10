Gers. Une saison touristique à hauteur des espérances

Suite à une enquête de l’Observatoire économique du Comité de Tourisme du Gers, 62% des professionnels du tourisme du département estiment la saison tout à fait satisfaisante. La fréquentation du mois de septembre étant même supérieure aux attentes du secteur.

Après les différents confinements, la mise en place du pass sanitaire et la météo maussade du mois de juillet qui ont fortement grévé le secteur du tourisme, l’amélioration de la situation sanitaire et la reprise de l’activité dans l’événementiel ont laissé espérer aux professionnels du tourisme du Gers une bonne saison 2021. Et il semblerait que ce soit bel et bien le cas, selon les résultats d’une enquête réalisée par l’Observatoire économique du Comité de tourisme du Gers auprès des établissements concernés.

Une arrière-saison particulièrement satisfaisante

En effet, 72% des sondés estiment que la saison s’est déroulée comme prévu (39%), voire mieux que prévu (33%). La météo plus clémente du mois d’août y étant pour beaucoup. De même, l’arrière-saison a été, cette année, particulièrement satisfaisante. 38% des professionnels du tourisme ayant constaté une fréquentation supérieure à la moyenne en septembre. L’hôtellerie et l’hébergement de manière générale ont tiré leur épingle du jeu puisque la moitié d’entre eux ont déclaré une fréquentation supérieure à 2020. Plus précisément, se sont les campings qui ont enregistré une hausse significative.

Une clientèle de proximité

Une fréquentation essentiellement composée d’une clientèle de proximité (Haute-Garonne, Gers, Gironde) encore, même si les acteurs du secteur observent un timide retour des touristes étrangers et des groupes. Quant aux dépenses effectuées par les vacanciers, elles sont jugées “moyennes” par une majorité de professionnels.

Ainsi, le bilan de la saison touristique 2021 dans le Gers correspond globalement aux attentes des professionnels. 46% d’entre eux la jugeant satisfaisante, voire très satisfaisante (16%).