Gers : l’entreprise Cafés Di-Costanzo est primée “Meilleur mélange Expresso de France”

L’entreprise implantée dans le Gers Cafés Di-Cosrtanzo vient de recevoir le prix de “Meilleur mélange Expresso de France”, à l’occasion du Salon Paris Coffee Show 2021, pour son café “L’Ethiopie dans tous ses états !”. « Composé à 100% de cafés d’Ethiopie, il réunit des cafés bio issus de 3 terroirs différents (Jimma, Guji et Nekemte). Nous avons utilisé 3 “process de traitement” différents : Honey pour le Jimma, Lavé pour le Guji et Nature pour le Gamoji Nekemte », explique Emilie Gavanier, directrice associée des Cafés Di-Cosrtanzo.

Celui-ci est désormais commercialisé dans les deux points de vente ouverts à Toulouse (22 Rue Croix Baragnon) et l’Isle-Jourdain (17 rue du commandant Cousteau), mais également sur le e-shop.

Entreprise familiale

L’entreprise spécialisée dans la torréfaction artisanale de café Cafés Di-Costanzo a été créée dans les années 1970 à Pujaudran, dans le Gers. Elle a été reprise en 2007 par Emilie et Etienne Gavanier, un couple d’ingénieurs agronome, avant de déménager à l’Isle-Jourdain dix ans plus tard. Ensemble, ils produisent aujourd’hui plus de 150 tonnes de café par an.

Le premier point de vente Cafés Di-Costanzo a ouvert ses portes en 2017, à l’Isle-Jourdain, tout proche de l’atelier de torréfaction. Deux ans plus tard, Emilie et Etienne Gavanier ont également lancé un e-shop, sur lequel les clients peuvent passer commande parmi toutes leurs gammes de produits.

Cet été, l’entreprise gersoise a également décidé d’ouvrir une boutique à Toulouse. Elle y accueille des particuliers et des professionnels dans un espace de 100 m2, répartis sur deux étages, avec un espace dégustation.

Informations pratiques :

Comment préparer le café “l’Éthiopie dans tous ses états !” ?

En expresso ! Le conseil des Cafés Di-Costanzo :

Extraction (2 tasses)

• 16.5 g

• 22 à 25 secondes

• 88°C

Prix : 7,60€ les 250 g