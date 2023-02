Vacances d’hiver dans le Gers : une sélection d’idées de sorties

La fin de la première semaine des vacances d’hiver approche mais il en reste encore une pour profiter des sorties proposées dans le Gers. Vous pouvez par exemple découvrir les histoires les plus sombres d’Auch, voyager dans les années 1920 le temps d’une soirée, visiter des fermes du territoire ou encore participer à un festival de jeux.

Des sorties dans les fermes du Gers pendant les vacances d’hiver

Dans le Gers, plusieurs fermes ouvrent leurs portes pendant les vacances d’hiver. CC filinecek

Dans le cadre de l’événement “Salon à la ferme”, organisé par la Confédération paysanne à l’échelle nationale, plusieurs fermes et autres domaines de production du Gers vous ouvrent leurs portes pendant le deuxième week-end des vacances d’hiver. L’objectif principal est de vous faire découvrir l’agriculture paysanne. Ceci, alors que le coup d’envoi du célèbre Salon de l’Agriculture à Paris est imminent.

Ce samedi 25 décembre par exemple, vous pourrez participer à une visite de la ferme de Bidouze, spécialisée dans l’élevage et le maraichage à Réans. L’immersion sera suivie d’un repas partagé. Puis, de débats autour de la gestion de l’eau dans le domaine. Dans l’après-midi, ce sera au tour de la ferme Canopée, de vous accueillir à Sansan. Les professionnels partageront avec vous tous les secrets de leurs pratiques agroécologiques. Si vous le souhaitez, vous assisterez aussi à une table ronde sur la mise en place d’une sécurité sociale de l’alimentation. Tout au long du week-end, vous pourrez également vous rendre à la ferme du Raguet, à Riguepeu, ou à celle du Guillot, à Saint-Arailles. Là-bas, les enfants rencontreront des chèvres, des brebis, des vaches et des porcs noirs.

Infos pratiques : Programme complet en ligne. Jusqu’au dimanche 26 février, 18h30. Gratuit.

Remontez le temps jusqu’aux années 1920

Une soirée sur le thème des années 1920 dans le Gers. Illustration CC pixabay

Dentelle, plumes et cocktails. Le domaine de Boulouch, à Lectoure, organise une soirée pour le moins originale pendant les vacances d’hiver. Ses propriétaires vous proposent de réaliser un véritable voyage dans le temps, jusqu’aux années 1920. Ces dernières sont fréquemment surnommées “les années folles” en France comme aux États-Unis. Car au sortir de la Première Guerre mondiale, les habitants de ces deux pays étaient empreints d’un sentiment de liberté et d’effervescence, qui se reflète notamment dans de nombreuses soirées hautes en couleur durant lesquelles les participants n’avaient qu’un objectif : s’amuser.

Ce plaisir de vivre, de danser, de boire et de manger, vous pourrez donc le retrouver le temps d’une soirée au domaine de Boulouch, spécialisé dans l’événementiel. Au programme : menu de chef, jazz, costumes trois-pièces et chapeaux à plumes. Le but ? Vous plonger dans l’ambiance du célèbre film “The Great Gatsby” (traduit “Gatsby le Magnifique” en français). Pensez à travailler votre Charleston.

Infos pratiques : Domaine de Boulouch, route de Nérac, Lectoure. Soirée “Gatsby et les années folles” le samedi 25 février de 19h à 2h. Tarif : 35 euros. Réservations en ligne.

Une visite pour découvrir les sombres histoires d’Auch

Découvrez les histoires sombres du chef-lieu du Gers pendant les vacances d’hiver © Ville d’Auch

L’office de tourisme du Grand Auch vous invite à découvrir le chef-lieu du Gers pendant les vacances d’hiver comme vous ne l’avez jamais vu. Pour cela, vous pourrez participer à la visite “Auch Criminelle”. Le guide se fera un plaisir de vous raconter les histoires les plus sombres et les plus cruelles qui ont marqué la ville pendant des siècles, du Moyen Âge jusqu’à nos jours. Vous frissonnerez au détour d’une rue en évoquant les assassins qui l’ont emprunté. Et vous vous souviendrez longtemps de certains lieux, qui témoignent encore des crimes qui y ont été commis.

Puis, vous vous laisserez entrainer au cœur des hauts lieux du pouvoir, comme le palais de justice de la ville, où le guide vous contera les meurtres qui y ont été jugés, les affaires qui l’ont à jamais marqué. Il évoquera aussi les exécutions et les supplices infligés par le bourreau ou par la guillotine anciennement installée sur la place de la Libération. « Parmi ces grands moments de l’histoire judiciaire d’Auch, comment ne pas évoquer Mességué, le pyromane guillotiné au XIXe siècle ou l’exécution d’une dizaine de nobles en 1793, après un attentat fomenté contre Dartigoeyte, le directeur du Comité de Salut Public », présente la mairie de la ville.

Infos pratiques : Office de tourisme, 3 place de la République, Auch. Vendredi 3 mars à 15h. Durée : 1h30. Tarif : de 3 à 6 euros. Réservation au 05 62 05 22 89.

Un festival du jeux dans le Gers pendant les vacances d’Hiver

Participez à un festival du jeu dans le Gers pendant le dernier week-end des vacances d’hiver. CC pixabay

La ludothèque de L’Isle-Jourdain, dans le Gers, organise un festival du jeu dans la salle polyvalente de la ville pendant le dernier week-end des vacances d’hiver. Parents et enfants sont invités à participer à diverses animations ludiques, proposées par l’association des familles d’enfants extraordinaires de la Gascogne toulousaine (AFEE de Gascogne) tout au long de l’événement : des tournois de babyfoot, de courses de voitures sur un mini-circuit, une tombola, ou à des expériences originales, comme des jeux sensoriels en étant plongés dans le noir par exemple.

Plus de 200 jeux de société resteront en libre accès tout le week-end. Aussi, les enfants pourront s’amuser dans un espace de jeux au sol. Il y aura des circuits, des pièces de construction ou encore des poupées. Vous pourrez également participer aux initiations organisées par les animateurs de la ludothèque pour apprendre à jouer aux jeux de rôles. Ici, vous incarnerez un personnage fictif ou non, comme un combattant de dragons, un chevalier, un mage ou un extraterrestre, le temps d’une partie. Et l’objectif sera de construire collectivement un scénario pour mener à bien une quête, elle aussi tout droit sortie de votre imagination.

Infos pratiques : Salle polyvalente, 5 rue des Réfractaires et des Maquisards, L’Isle-Jourdain. Samedi 4 mars de 14h à 00h et dimanche 5 mars de 10h à 18h. Gratuit.