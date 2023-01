Grève 19 janvier. Voici les perturbations dans les écoles de Nîmes

Le mouvement de grève interprofessionnel organisé jeudi 19 janvier provoquera des perturbations dans la plupart des écoles de Nîmes.

La grève du jeudi 19 janvier provoquera des perturbations dans la plupart des écoles de Nîmes. Photo d’illustration. © Wikimedia Commons / Khoyobegenn école

La tendance nationale se confirme au niveau local. Le mouvement de grève interprofessionnel organisé jeudi 19 janvier « semble très suivi » dans les écoles de Nîmes, annonce la municipalité à la veille de la mobilisation. Les organisations syndicales lancent un appel à la manifestation pour s’opposer au projet de réforme des retraites porté par le gouvernement.

Des perturbations dans les écoles

« Soixante-et-onze écoles sur les 83 que compte la Ville ont un taux de grévistes enseignants de plus de 25% », fait savoir la Mairie nîmoise. Elle mettra en place un service minimum d’accueil dans 62 établissements. Mais il pourra « accueillir seulement les enfants de parents sans solution de garde ».

« En revanche, dans neuf écoles, aucun service minimum d’accueil ne pourra être assuré », regrette la municipalité. La restauration scolaire et les services périscolaires seront fermés dans les établissements suivants : écoles primaires André Galan et La Planette, groupes scolaires (élémentaire et maternelle) Talabot et La Placette, maternelles Charles Martel et Albert Camus, et élémentaire Georges Bruguler. « Nous avons mobilisé toutes les ressources possibles pour tenter d’y parvenir, mais le mouvement de grève semble très suivi », fait savoir la Mairie.

Des perturbations à la Mairie de Nîmes

L’accueil de l’Hôtel de Ville, le bureau numérique et les mairies annexes de Saint-Césaire et Pissevin seront fermés. Des ouvertures partielles avec un service minimum sera assuré aux services Etat Civil et Population de l’Hôtel de Ville, mais aussi dans les Espaces Publics Numériques et les cimetières.

Le standard de l’Hôtel de Ville les mairies annexes de Chemin Bas d’Avignon et du Mas de Mingue, ainsi que le pôle des objets trouvés et enquêtes fonctionneront normalement.