Gard. Voici le nouveau nom de l’aéroport de Nîmes

L’aéroport de Nîmes change de nom. La plateforme aéroportuaire du Gard s’appelle désormais Nîmes Grande Provence Méditerranée.

Photo d’illustration. Crédit photo : wikimedia commons – CC BY SH Curimedia

Une nouvelle appellation qui devra entrer dans les mœurs. La Métropole nîmoise a dévoilé le nouveau nom, ainsi que la nouvelle identité visuelle de l’aéroport de Nîmes Alès Camargue Cévennes. La principale plateforme aéroportuaire du Gard s’appellera désormais aéroport Nîmes Grande Provence Méditerranée.

(Crédit photo © Nîmes Métropole 13 janvier 2023 : Franck Proust entouré des maires et élus de Nîmes Métropole) pic.twitter.com/GQYxe66waT — MAXXI Sud (@MAXXISud) January 13, 2023

Les nouvelles ambitions de l’aéroport de Nîmes

Lorsqu’une entreprise ou une organisation adopte un nouveau nom, ce dernier symbolise des nouvelles ambitions. Le cas de l’aéroport nîmois n’échappe pas à cette règle. En devenant l’aéroport Nîmes Grande Provence Méditerranée, la plateforme veut se présenter comme une véritable porte d’entrée sur le territoire.

« De la Provence à la Camargue gardoise, de la Méditerranée aux Cévennes, ce nouveau nom vient réaffirmer la position centrale de cette infrastructure majeure pour le territoire », explique Franck Proust, le président de Nîmes Métropole. La collectivité est en charge de l’aéroport et a confié sa gestion à Edéis.

En plus du nom de la préfecture du Gard, la nouvelle dénomination de l’aéroport intègre deux noms bien connus. Il s’agit de la Méditerranée et de la Provence. De quoi permettre aux voyageurs et aux touristes de mieux situer géographiquement la structure qui accueillait annuellement plus de 200 000 passagers avant la crise sanitaire liée à la Covid-19. Mais avec ce nouveau nom, la Métropole de Nîmes a pour objectif d’atteindre la barre des 400 000 voyageurs d’ici à 2026.