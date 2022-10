Contournement Ouest de Nîmes : une étape supplémentaire

Le projet de création d’un contournement routier à l’Ouest de la ville de Nîmes fera l’objet d’une enquête publique avant la fin de l’année. L’objectif est que l’ouvrage, qui vise à fluidifier la circulation aux abords de l’agglomération, soit reconnu d’utilité publique dès 2023.

Le préfet de la Région Occitanie a réuni ce mercredi 28 septembre le comité de pilotage du projet de contournement routier à l’Ouest de Nîmes. Le Conseil régional, le Département du Gard, Nîmes Métropole, Alès Agglomération, la Mairie de Nîmes et les parlementaires du Gard se sont ainsi accordés sur le lancement d’une enquête publique avant la fin de l’année 2022, même si les dates précises n’ont pas encore été dévoilées. L’objectif est de permettre aux habitants d’avoir accès à davantage d’informations sur le projet, mais aussi d’y participer en formulant des observations ou des propositions le concernant. Cette enquête est réalisée au préalable de la déclaration d’utilité publique qui est prévue en 2023.

Fluidifier la circulation à l’Ouest de Nîmes

Le projet de contournement Ouest de Nîmes consiste en la création d’un axe routier de deux fois deux voies sur 12 kilomètres qui reliera, à terme, la route nationale 106 (RN106) au Nord de Nîmes à l’autoroute A9 au Sud, en passant par le secteur Ouest de l’agglomération, notamment les villes de Caveirac et Milhaud. L’objectif principal est de fluidifier la circulation dans cette partie du territoire et de diminuer le trafic sur la RN106, qui peut compter jusqu’à 45 000 véhicules par jour sur sa partie la plus chargée. Aussi, « le projet va améliorer le service rendu aux usagers en réduisant le temps de parcours de plus de la moitié entre le Nord de Nîmes et l’autoroute A9. Il va permettre une diminution du trafic de 9 % à 36 % selon les secteurs de l’agglomération », termine la préfecture de la Région Occitanie.