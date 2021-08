Gard. La vigilance incendie est renforcée à cause du vent

La préfecture du Gard a renforcé les mesures de vigilance incendie à cause du vent qui souffle sur le département.

Ce vendredi 27 août 2021, un nouvel épisode de vent avec de fortes rafales débute et devrait durer jusqu’à dimanche inclus. Au vu de l’absence de pluie depuis le début du mois, le risque d’incendie de forêt est fortement accentué.

La préfecture du Gard indique que la quasi-intégralité du département du Gard est concernée par une vigilance orange au risque d’incendie, et ce, dès ce vendredi, précisant que selon l’intensité du vent, cette vigilance est susceptible de « passer au rouge pour le week-end sur certains secteurs du département ».

Le feu et le bivouac strictement interdits

En vigilance orange, tout forme d’usage du feu, ainsi que le bivouac en forêt, sont strictement interdits. Certains travaux utilisant tronçonneuses, débroussailleuses, broyeur, épareuse, disqueuse ou meuleuse, sont susceptibles de créer des départs d’incendie (échauffement, rotation de pièces métalliques, production d’étincelles). Ces travaux ne sont autorisés qu’avant 13h et nécessitent la mise en place de moyens de prévention des incendies (extincteurs…).

En vigilance rouge, en plus de ces interdictions, « les travaux générateurs de risque sont également interdits, et l’accès aux massifs forestiers ou aux espaces de garrigues est fortement déconseillé ».

Vigilance contre les incendies dans le Gard

Pour une information journalière du niveau de vigilance dans les 8 secteurs forestiers du département, la carte de vigilance incendie de forêt est mise à jour quotidiennement, à partir de 18h la veille au soir, et est consultable 24h/24 sur le site de l’État dans le Gard.

La préfète du Gard rappelle que « la majorité des incendies est d’origine humaine et que ceux-ci peuvent être évités. La vigilance, le bon sens et le civisme de chacun sont primordiaux pour l’adoption de comportements responsables permettant d’éviter tout risque de départ de feux ».

Pour rappel, le jet de mégot, et le fait de fumer en forêt sont strictement interdits. Si vous êtes témoin d’un départ de feu, vous devez le signaler en composant le 18 ou le 112. L’amende pour non-respect des réglementations relatives à l’emploi du feu, aux travaux en période estivale et au bivouac sauvage peut atteindre 750 €,

l’amende pour incendie, même involontaire, peut s’élever à 150 000 €, avec une peine de prison et les dommages et intérêts demandés par les assurances ou les pompiers.

Source : communiqué de presse