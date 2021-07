Gard : interdiction de vente de carburant au détail et d’autres produits

En raison du 14 juillet, plusieurs interdictions d’achat de certains produits sont en cours dans le Gard. Cela concerne notamment la vente au détail d’artifices de divertissement, de carburants, de bouteilles de gaz, de tous produits inflammables ou chimiques.

Dans le cadre de la célébration de la Fête Nationale et afin de garantir la sécurité et la tranquillité publiques, Marie-Françoise Lecaillon a prit un arrêté. La préfète du Gard a décidé d’interdire sur l’ensemble des communes du département plusieurs produits inflammables ou chimiques. Une interdiction qui s’applique depuis hier 8h et jusqu’à demain 8h.

L’acquisition, la cession et la vente des artifices sont donc interdit pour les catégories F1 à F4 et C1 à C4. Même restriction concernant des articles pyrotechniques des catégories T2 et P2 ainsi que tout dispositif de lancement de ces produits. Le port et le transport par des particuliers des articles précités est également interdit. La détention et l’utilisation de ces artifices de divertissement sont interdites sur la voie et les espaces publics ou en direction de la voie et des espaces publics et dans les autres lieux de grands rassemblements.

Ces interdictions ne concernent pas, dans le cadre de leur activité, les professionnels titulaires du certificat de qualification.

La distribution, le transport, la vente et l’achat de carburants et de tous produits inflammables ou chimiques dans des récipients transportables est interdit. Même chose pour la distribution, la vente et l’achat de bouteille de gaz. Les détaillants, gérants et exploitants de stations-service, notamment celles qui disposent d’appareils automatisés permettant la distribution de carburants, doivent prendre les dispositions nécessaire pour faire respecter cette interdiction.

Font exception à la règle de livraison et de transport, les activités d’approvisionnement des points de distribution et des clients industriels.