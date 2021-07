Défilé du 14 juillet : un hommage aux personnes engagées contre le Covid à Toulouse

Ce n’est pas le défilé des Champs-Elysées mais Toulouse a sa propre cérémonie. Elle commence à 11h, voici le programme

Avec la levée des restrictions sanitaires, la célébration de la fête nationale retrouve cette année un format plus habituel. Etienne Guyot, préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne a souhaité mettre en avant les personnes engagées au quotidien dans la lutte contre la Covid-19. Un moyen de leur rendre un hommage particulier.

La cérémonie commence à 11h avec l’arrivée des autorités. S’en suit une revue des troupes par l’autorité militaire qui préside. Quelques minutes plus tard, Etienne Guyot remettra une décoration à 6 récipiendaires. Un peu avant 11h30, les troupes seront présentées à l’autorité militaire qui préside.

À 11h30, le défilé des troupes pédestres et motorisées des services de l’Etat commencera. Ce défilé sera composé de délégués militaire départemental de la Haute-Garonne, de la Gendarmerie nationale, de la Police nationale. L’administration pénitentiaire sera aussi présente ainsi que le Service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne. Il y aura également des associations de sécurité civile, la police municipale et le SAMU 31.

La cérémonie devrait se terminer vers 11h45

Il y aura en tout 228 défilants pédestres, 38 véhicules motorisés dont 2 chevaux. Six tribunes seront positionnées avec des élus locaux, les autorités civiles, militaires et judiciaires. Mais aussi des entrepreneurs, des représentants de la société civile, des bénévoles particulièrement engagés dans la lutte contre la Covid-19, l’armée, les forces de sécurité intérieure et les anciens combattants.