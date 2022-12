Gard : la neige et le verglas rendent la circulation délicate sur certaines routes

Entre la neige et le verglas, la circulation est plutôt délicate sur certaines routes du Gard ce lundi 5 décembre. Des travaux viennent aussi perturber le trafic.

La circulation est difficile ce matin dans le Gard à cause de la neige, mais aussi du verglas CC Patrick Nouhailler’s

La neige a fait son retour dans le Gard. Mais son arrivée n’est pas sans conséquence sur le trafic routier. La circulation est effectivement délicate dans le secteur de la station Aigoual ce lundi 5 décembre. Les équipements hivernaux sont obligatoires. L’accès à la station du Mas de la Barque est par ailleurs fermé par Génolhac. Il est conseillé de s’y rendre en passant par Villefort côté Lozère.

🚧#travauxCD30 #routesCD30 #Gard https://t.co/I576feaxmG & @InfoRouteGard

🔹Vestric & Candiac, RD135 du 5 au 9/12

🔹Jonquières St Vincent, RD999 du 5 au 16/12

🔹 Voie verte Uzès Remoulins, travaux sur Pont de l'Alzon du 5 au 9/12 pic.twitter.com/HRafLVC2OT — Conseil départemental du Gard (@Gard) December 5, 2022

La neige n’est pas la seule à impacter le trafic dans le département aujourd’hui. Il y a en effet un risque important de verglas sur toute la moitié Nord du Gard ce lundi matin. Les automobilistes sont ainsi appelés à faire preuve de prudence. En plus de tout cela, plusieurs travaux débutent ce lundi sur les routes départementales et viennent quelque peu perturber la circulation dans le Gard.

La circulation aussi perturbée par des travaux dans le Gard

Effectivement, la réfection du platelage du Pont de l’Alzon va nécessiter la fermeture de la Voie verte à l’entrée d’Uzès (chemin de la Californie) dès ce lundi. La circulation sera uniquement possible à partir de la zone commerciale jusqu’au vendredi 9 décembre. Quelques difficultés sont également à noter du côté de la RD999 à Jonquières-Saint-Vincent.

La circulation sera en effet alternée entre 9h et 16h30 jusqu’au vendredi 16 décembre pour permettre la pose du réseau de fibre optique en aérien. Enfin, la station de comptage routier sur la RD135 entre Vestric et Candiac sera concernée par des travaux. Ils vont débuter dès ce lundi soir. Ces travaux auront lieu de nuit, c’est-à-dire entre 21h et 6h. La circulation sera alternée par feux tricolores à ces horaires-là jusqu’au 9 décembre prochain.