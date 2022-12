Le Gard renforce ses mesures pour aider les personnes sans-abri

À l’approche de l’hiver, la préfecture du Gard renforce ses mesures pour aider les personnes sans-abri. Elle va notamment mobiliser l’ensemble du parc d’hébergement et étendre les horaires des accueils de jour.

La préfecture du Gard renforce les mesures d’aide pour les personnes sans-abri CC by Alexas Fotos

Le froid est arrivé dans le département. En conséquence, la préfecture du Gard a déclenché son plan hiver. « Une attention particulière est portée en période de froid par les services de l’État pour répondre aux épisodes climatiques de l’hiver », souligne la préfecture dans un communiqué de presse.

Les services de l’État vont ainsi mobiliser « des crédits supplémentaires exceptionnels afin d’assurer un meilleur repérage, la mise à l’abri et l’accompagnement des publics qui se situent en dehors des circuits classiques de l’accompagnement et de l’hébergement ». Ils vont donc renforcer plusieurs mesures.

L’ensemble du parc d’hébergement mobilisé dans le Gard

Ce sera le cas du nombre de places d’hébergement. « L’ensemble du parc d’hébergement d’urgence et des places hôtelières sera pleinement mobilisé », assure la préfecture. Actuellement, le département compte 505 places d’hébergement d’urgence, 244 places en centre d’hébergement et de réinsertion sociale, 214 places de pensions de famille, 22 de résidence accueil, 358 de résidences sociales et 576 d’intermédiation locative.

« Une équipe pluridisciplinaire est mobilisée pour les ménages accueillis à l’hôtel afin de faciliter leur évaluation et leur prise en charge », précisent par ailleurs les services de l’État.

Quelles autres mesures pour aider les personnes sans-abri ?

Les horaires des accueils de jours ont déjà été étendus et les dispositifs de SAMU social ont été renforcés. De leur côté, les associations d’aide alimentaire vont continuer leur distribution de produits de première nécessité dans le département.

« Une attention toute particulière sera portée aux signalements d’enfants repérés à la rue », indique la préfecture. Enfin, et même si la trêve hivernale s’applique depuis le 1er novembre, l’Etat dans le Gard va mobiliser une équipe mobile « permettant de poursuivre l’accompagnement des ménages menacés d’expulsion ».