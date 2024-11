3 raisons de visiter les Cévennes cet automne

Quelle belle saison que l’automne et ses couleurs chatoyantes pour visiter les Cévennes. Le Journal Toulousain vous propose quelques idées de balades pour découvrir la nature environnante, la faune et la flore, mais aussi les produits locaux de saison.

Les Cévennes en automne, un bijou de nature à perte de vue. ©ldgfr photos/Shutterstock.

Les couleurs dorées des Cévennes en automne

L’automne est la meilleure saison pour profiter de balades en extérieur, les couleurs sont magnifiques, il y a moins de touristes et la chaleur a disparu. Dans les Cévennes, profitez des châtaigneraies, des forêts de hêtres et de chênes aux feuilles dorées. C’est aussi la meilleure saison pour profiter des produits locaux offerts par dame nature. Champignons et châtaignes sont les deux produits phares de la région. Quant aux vins cévenols, ils ne sont pas en reste ! La viticulture est la première activité agricole du piémont, avec 13 000 hectares de vignes. Il faut dire que le climat spécifique à cette zone de l’hexagone est propice à des vins caractéristiques, d’une intensité qui n’est plus à démontrer. Lors de votre visite des Cévennes, une halte au marché ou dans une foire est à prévoir, pour compléter vos paniers d’un ou deux pélardons et de quelques pots de miel à n’en pas douter.

Randonner dans les Cévennes

Véritable havre de paix préservé de l’urbanisation massive, les Cévennes regorgent de sentiers à arpenter. Le chemin de Stevenson notamment ou GR70, qui part du Puy-en-Velay dans le Massif Central et rejoint Alès dans le Gard, est une magnifique option pour traverser les paysages variés locaux. Partez donc sur les traces de Robert Louis Stevenson et son âne Modestine pour arpenter la partie cévenole du parcours, de Florac à Alès. Cette dernière portion, longue d’environ 70 kilomètres, traverse châtaigneraies et maquis, rivières limpides et chemins caillouteux, chaque vallée révélant une nouvelle surprise. Les cyclistes pourront également emprunter ce GR et bien d’autres boucles selon le niveau de difficulté souhaité.

Le chemin de Stevenson, une excellente manière de découvrir la beauté des Cévennes. ©Nigel Housden/Shutterstock.

Instant culture dans les Cévennes

Les Cévennes regorgent de pépites à visiter. La grotte du Trabuc, située entre Anduze et Saint-Jean-du-Gard, est idéale à découvrir en famille. Évoluez ensemble à travers ce parcours souterrain, traversez donc les cavités modelées par l’écoulement de l’eau au fil des siècles, une balade hors du temps ! Le parcours lumineux et interactif devrait ravir les plus jeunes.

Autre ambiance, toute aussi inoubliable, le Train à vapeur du Parc national des Cévennes. Une balade de 13 kilomètres pour admirer le panorama à bord d’authentiques wagons tirés par une locomotive à vapeur ! Les têtes blondes se souviendront longtemps de la visite avec les mécaniciens…

Pour les voyageurs en manque d’exotisme, la Bambouseraie, unique en Europe, réserve une déambulation surprenante ! Classé parmi les plus beaux jardins de France, vous y observerez plus d’un millier de variétés de bambous, dont certaines espèces rarissimes.

Informations pratiques : Grotte de Trabuc, 2316 route des Grottes D50 à Mialet, à partir de 12,90 €.

Train à vapeur des Cévennes : 38 Place de la Gare à Anduze, à partir de 12,50 €par personne.

La bambouseraie, 552 Rue de Montsauve à Générargues, à partir de 14,80 €.