Covid-19. Des records de contaminations en Occitanie

Le nombre de personnes contaminées par le variant de la Covid-19 Omicron poursuit une croissance qualifiée de “très forte” par l’ARS Occitanie.

La situation était inimaginable il y a encore quelques mois. “Le nombre de personnes contaminées par le variant Omicron poursuit une croissance très forte encore ces derniers jours. Seule la circulation du variant Delta semble désormais se réduire très fortement”, selon le dernier bulletin d’information sur la Covid-19 publié mardi 18 janvier par l’Agence régionale de santé d’Occitanie (ARS).

La Haute-Garonne est le département avec le taux d’incidence le plus élevé dans la région. Il atteint 3 715 cas de coronavirus pour 100 000 habitants. Les Hautes-Pyrénées ont un taux de 2 977, et l’Hérault 2 676. Le Lot est le seul département d’Occitanie à être sous la barre des 2 000 cas pour 100 000 habitants, avec un taux qui atteint tout de même 1 991.

Covid-19 en Occitanie : 369 personnes hospitalisées en réanimation et soins critiques

“Le nombre de cas les plus graves tend enfin à diminuer un peu, mais cet effectif se situe à un niveau toujours très important : 369 personnes sont hospitalisées en réanimation et soins critiques”, selon l’ARS. “A contrario, le nombre de personnes hospitalisées dans les services de médecine ou en soins de suite et de réadaptation, continue à progresser encore : à ce jour plus de 2 000 personnes sont hospitalisées partout en Occitanie.”

Parmi elles, l’ARS dénombre ces derniers jours une vingtaine d’enfants et une quarantaine de femmes enceintes. Ces hospitalisations sont plus fréquemment de courte durée, mais elles ne sont jamais anodines. En effet, de nombreuses personnes témoignent d’un “covid long”, selon l’organisme.

Face à ces données, l’ARS réitère son appel à la vaccination, au respect des gestes barrière, au dépistage et à l’isolement lorsque cela est nécessaire.