Circulation. Ce samedi classé rouge en Occitanie

La circulation s’annonce compliquée samedi 14 août en Occitanie. Le journal toulousain vous indique les horaires durant lesquels il faudrait éviter de prendre la route.

Entre les départs et les retours de vacances, les routes seront saturées, comme le week-end dernier, en Occitanie samedi 14 août selon Bison futé. Et ce, aussi bien dans le sens des départs que des retours. Voici les horaires durant lesquels il faudrait éviter de prendre la route pour ne pas se retrouver coincé dans des embouteillages.

Dans le sens des départs, il est recommandé d’éviter l’autoroute A9 entre Orange et Narbonne. La circulation sera dense entre 7 heures et 19 heures. Elle sera même saturée de 10 heures à 15 heures. Ce ne sera pas une très bonne idée d’emprunter l’A750 entre Lodève et Montpellier entre 10 heures et midi. Il en est de même entre Toulouse et Narbonne de 9 heures à midi. Il sera aussi bon d’éviter l’A61 de 9 heures à 16. La circulation y sera carrément saturée entre midi et 14 heures.

Dans le sens des retours, la circulation sera dense sur l’A9 entre Narbonne et Orange de 10 heures à 16 heures et elle sera saturée entre midi et 14 heures. Toujours sur l’A9, il est déconseillé de rouler entre Perpignan et Narbonne de 10 heures à midi. La situation sera également compliquée entre Narbonne et Carcassonne de 9 heures à 19 heures. Le pire sera entre 11 heures et 13 heures. Enfin, la circulation sera dense entre Toulouse et Agen de 9 heures à 17 heures et elle sera saturée entre midi et 14 heures.