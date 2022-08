L’incendie en Aveyron est fixé, il ne progresse plus

L’incendie qui frappe l’Aveyron est fixé depuis la soirée du jeudi 11 août, quatre jours après son départ à Mostuéjouls. Certains habitants pourront regagner leur logement.

Quatre jours après son départ sur la commune de Mostuéjouls, l’incendie qui frappe l’Aveyron est fixé depuis jeudi 11 août à 21h40. « La prudence reste de mise. Ils restent mobilisés pour des opérations de noyage ces prochains jours », annonce la préfecture aveyronnaise. Plus de 700 hectares ont été ravagés par les flammes.

Des habitants pourront rentrer chez eux

À partir de samedi 13 août, les vacanciers des campings le Pont, la Galinière, l’Auberge et la Nogarède pourront venir récupérer leurs effets personnels, sans s’y réinstaller en raison des risques persistants.

Le même jour, les habitants et vacanciers du village de Boyne, village de Mostuéjouls, de la Resclauze, l’Aubigne, le Randonneur, le bord du Tarn, Longue Lègue, Saint Pal et la Muse pourront se réinstaller dans les villages et campings dans la mesure où ces secteurs ne sont plus menacés.

En revanche, les lieux suivants, situés sur l’axe de propagation de l’incendie, demeurent strictement inaccessibles, jusqu’à nouvel ordre : les Lacs, la Grave, le Buffarel et Beth, indique la préfecture de l’Aveyron.

Six cents pompiers engagés sur l’incendie en Aveyron

Quelque 3 000 personnes ont dû être évacuées à cause de l’incendie qui touche l’Aveyron. Des moyens terrestres et humains ont été « mobilisés de manière importante », selon les autorités. Dès mardi 9 août, la préfecture annonçait environ 600 pompiers engagés dans la lutte contre les flammes. Ils venaient de plusieurs départements : Aveyron, Lozère, Gard, Hérault, Bouches-du-Rhône, Var, Aude, Alpes-Maritimes, Tarn, Ariège, Haute-Garonne. En matière de matériel, des renforts aériens, trois canadairs en provenance de la base de sécurité civile du Gard, sont en place depuis la matinée de ce mardi 9 août.