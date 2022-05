Aveyron : Des tongs écolos et fabriquées en France

L’entreprise Vivre dans la nature, basée en Aveyron et spécialisée dans la vente en ligne de matériel écoconçu pour les activités en plein air, vient de lancer une gamme de tongs écolo fabriquées en France, à partir de matériaux naturels.

Voici un moyen d’être écolo de la tête aux pieds, à l’approche de l’été. Basée dans l’Aveyron, l’entreprise Vivre dans la nature, spécialisée dans la vente en ligne de matériel pour les activités en extérieur, fondée par Raphaël Néouze en juin 2021, vient de lancer une gamme de tongs écolo et fabriquées en France.

Trois paires de tongs composent la collection. La première, baptisée “Dune”, est dédiée aux femmes. La semelle et les brides sont fines, de couleur sable et noire. La seconde, nommée “Littoral”, s’adresse plutôt aux hommes : « Son cuir clair et sa bride verte reflètent la couleur associée au littoral, entre la terre et la mer », explique l’entreprise. La troisième, appelée “Calanque” est unigenre. La semelle est de la même couleur que celle des tongs “Dune” mais les brides, beiges, sont plus épaisses pour offrir un maximum de maintien.

Toutes ces paires, allant du 36 au 47, sont disponibles depuis ce lundi 30 mai sur le site de Vivre dans la nature au prix de 55 euros. Leur durée de vie est estimée à six ans, grâce à « la résistance des matières naturelles utilisées pour leur fabrication », explique Raphaël Néouze.

Cuir végétal, hévéa naturel et coton recyclé pour des tongs écoconçues

Cette gamme de tongs est fabriquée en France par l’atelier de conception de chaussures Kaolila, basé en Isère. Elle se veut “écoconçue” : les brides sont en coton recyclé, le dessus de la semelle en cuir végétal, le dessous en caoutchouc naturel extrait d’hévéa brésilien. « Les produits ne sont pas encore irréprochables en matière d’écoconception, mais nous essayons de faire de notre mieux en cherchant le meilleur compromis. Par exemple, l’hévéa est un arbre tropical qui ne pousse malheureusement pas en Europe. Donc nous avons cherché un producteur au Brésil qui se veut le plus éthique possible, en termes de conditions de travail des salariés et d’exploitation », confie Raphaël Néouze.

La colle utilisée pour assembler les matières, aussi, n’est pas encore tout à fait au point. « Nous utilisons du polyuréthane. Il existe des colles en gélatine de fruit, mais elles sont beaucoup moins solides…», regrette le fondateur.

En France, la grande majorité des tongs vendues sont en plastique et importées d’Asie. Rares sont les entreprises qui proposent des tongs conçues sur le territoire à partir de matériaux naturels. « Certains fabricants utilisent du plastique recyclé ou du liège, ce qui est déjà très bien, mais elles délocalisent souvent leur production. D’autres fabriquent des tongs en France mais utilisent du caoutchouc synthétique… Toutefois, je ne veux pas être critique car il est très difficile de trouver des matières naturelles aussi qualitatives que cette dernière », se désole Raphaël Néouze.

Tongs et colis zéro-déchet

La fabrication des tongs s’inscrit dans une démarche zéro-déchet. La rigidité de la semelle, par exemple, est renforcée grâce à une seconde couche de cuir confectionnée à base de chutes ou de cuir comportant des défauts, pour ne pas les jeter.

La livraison des colis, aussi, a un impact environnemental limité. Les produits sont envoyés uniquement en France depuis la plateforme de logistique aveyronnaise Burlat à Onet-le-Château, dans des emballages réutilisables de l’entreprise Hipli. « À l’intérieur se trouve une petite pochette sur laquelle est préimprimée l’adresse d’Hipli, afin que les clients puissent facilement renvoyer les emballages par la poste. L’entreprise s’occupe ensuite de les nettoyer, pour les réutiliser », détaille Raphaël Néouze, qui a décidé de ne pas ajouter de frais supplémentaires pour les clients qui choisissent ce mode de livraison.

Vivre dans la nature en Aveyron

Vivre dans la nature est basée à Rodelle, dans l’Aveyron. « L’entreprise est née d’une envie que j’avais de créer une société avec mes enfants, encore étudiants, pour qu’ils en apprennent davantage sur le monde du travail », explique Raphaël Néouze.

« Nous avons profité du premier confinement pour imaginer ce que pouvait être cette entreprise. Étant donné que les ventes sur Internet ont été boostées par la Covid-19, nous avons eu l’idée de lancer une plateforme de vente en ligne, qui correspondait à nos valeurs environnementales », poursuit le fondateur de l’entreprise. C’est pourquoi Vivre dans la nature propose aujourd’hui plus de 400 produits écoconçus et dédiés aux activités de plein air : des chaussettes aux gourdes en aluminium, en passant par des livres, des outils de jardinage, de bricolage, du matériel de camping, des produits d’hygiène…

« Nous mettons en vente sur notre site les produits les plus vertueux possible. Si nous ne les trouvons pas, nous les fabriquons nous-mêmes », souligne Raphaël Néouze, à l’image des “Bouffadou”, ces petits ustensiles qui aident à souffler sur les braises d’un feu. « En plus des tongs, nous allons prochainement proposer des tours de cou fabriqués grâce au recyclage des chutes de tissus qui ne sont pas utilisés par les grandes industries », poursuit le fondateur de l’entreprise, qui dit avoir encore « un tas d’autres idées ».