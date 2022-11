Aveyron. Disparition d’un homme de 55 ans depuis cinq mois

Le commissariat de Rodez, dans l’Aveyron, signale la disparition de Bruno Barres, un homme de 55 ans qui n’a pas donné de nouvelles depuis le 29 juin. Les enquêteurs du commissariat de Rodez pensent qu’il pourrait encore se trouver dans le département.

Un nouvel appel à témoins est lancé sur les réseaux sociaux depuis l’après-midi du mercredi 23 novembre. Cette fois, il est lancé par la police nationale présente dans le département de l’Aveyron. Le commissariat de police de Rodez signale la disparition de Bruno Barres.

Une disparition « inquiétante » dans l’Aveyron

Les agents de police cherchent à obtenir des renseignements permettant de retrouver cet homme âgé de 55 ans. Sa disparition est considérée comme « inquiétante ». Il n’a pas donné signe de vie depuis le 29 juin, presque cinq mois. L’individu recherché est susceptible de toujours se trouver sur le territoire aveyronnais.

Bruno Barres mesure 1,75 mètre et à une corpulence considérée comme normale. Il a des cheveux gris mi-longs et une barbe grise. Le cinquantenaire a les yeux marron avec un léger strabisme, selon le signalement. Les enquêteurs du commissariat de Rodez pensent qu’il pourrait porter une soutane noire ou une blouse bleue et un chapeau beige.

Informations pratiques : Si une personne connaît des éléments permettant de retrouver Bruno Barres, elle est invitée à contacter le commissariat de police de Rodez au 05 81 37 21 53.