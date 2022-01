Festival international du film politique de Carcassonne : demandez le programme

La quatrième édition du Festival international du film politique débutera ce vendredi 14 janvier à Carcassonne. Au programme : projections, compétitions, rencontres et avant-premières… Tous les détails.

J-5 avant le lancement de la quatrième édition du Festival international du film politique de Carcassonne. La cérémonie d’ouverture, animée par le réalisateur Hippolyte Girardot, est organisée ce vendredi 14 janvier au Centre des Congrès Le Dôme. S’en suivra la projection du film de Patrick Asté (dit “Diastème”), intitulé “Le Monde d’hier”, dans lequel nous retrouverons, entre autres, les acteurs Léa Drucker, Alban Lenoir et Denis Podalydès. L’équipe du film sera présente.

Un week-end de compétition à Carcassonne

La compétition annuelle débutera dès le samedi matin, en présence des jurys, et notamment des acteurs Zinedine Soualem, Julia Piaton, Pierre Zeni, du réalisateur Vincent Mariette, du rédacteur en chef adjoint du magazine SoFilm Axel Cadieux et de la journaliste Perrine Quennesson.

Tout au long du week-end, six longs-métrages de fiction, dont Enquête sur un scandale d’Etat de Thierry de Peretti, Les Promesses de Thomas Kruithof, A nos enfants de Maria de Meideros, et sept films documentaires, dont Municipale de Thomas Paulot, Les Insulaires de Maxime Faure et Adam Pugliese, Fly So Far de Celina Escher, Mizrahim, les oubliés de la terre promise de Michale Boganim et Alpes de Nael Khleifi, en compétition seront projetés au public.

Des moments d’échanges auront également lieu et les spectateurs seront appelés à voter en ligne pour leur film préféré mardi 18 janvier, avant que le prix soit décerné par le jury presse dans la soirée.

Deux films en avant-première durant le festival

Ces cinq jours de festival seront marqués par de nombreux moments forts, et notamment la diffusion en avant-première du film Selon la Police de Frédéric Videau. Ce long-métrage a été tourné dans la région, entre Toulouse et Carcassonne. Il sera présenté en compagnie des acteurs Patrick D’Assumçao, Sofia Lesaffre, Simon Abkarian, Agathe Bonitzer et du producteur Philippe Liegeois.

Belfast, du réalisateur britannique Kenneth Branagh, sera également projeté pour la première fois mardi prochain, juste avant la cérémonie de clôture de l’événement.

Informations pratiques : l’ensemble du programme est à découvrir sur le site de l’événement. Tarifs : “pass illimité” (accès à tous les films, cérémonies d’ouverture et de clôture) à 35 euros, “pass films” (accès à tous les films) à 20 euros, “pass week-end”, (accès à tous les films du week-end et la cérémonie d’ouverture) à 15 euros et “pass journée” (accès aux événements de la date choisie) à 10 euros.