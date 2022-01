Présidentielle 2022. Un comité de soutien à Valérie Pécresse dans l’Aude

Un comité de soutien à Valérie Pécresse a été mis en place dans l’Aude en vue de l’élection présidentielle prévue dans les prochains mois.

La campagne est sur les rails. Valérie Pécresse a été élue candidate du parti de la droite, Les Républicains, pour l’élection présidentielle à venir. Il faut désormais organiser sa campagne sur l’ensemble du territoire. C’est pourquoi, un comité de soutien à Valérie Pécresse vient d’être mis en place dans le département de l’Aude, après la Haute-Garonne.

Ce dernier est présidé par Isabelle Chesa, qui est également première adjointe à la mairie de Carcassonne. Une désignation à laquelle elle se dit “d’autant plus sensible que j’avais soutenu un autre candidat lors de l’élection interne”, comme le rapport le quotidien L’indépendant. L’autre candidat en question est Michel Barnier. Cette précision vient montrer que le parti politique parvient à éviter la division en interne.

Pour faire connaître les propositions de Valérie Pécresse dans l’Aude, son comité de soutien s’appuiera sur des animateurs locaux dans chaque circonscription. Il s’agira de Sandrine Franchomme sur la première, Quentin Estrade sur la deuxième et enfin Florian Terki dans la troisième circonscription. Ils seront chargés d’organiser tout ce que demande une campagne présidentielle comme de l’affichage et la distribution de tracts.