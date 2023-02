Aude. La truffe mise à l’honneur à Narbonne pour la neuvième année

Le marché de la truffe se tient ce samedi 11 février sur le cours Mirabeau de Narbonne avec de nombreuses animations autour de ce diamant noir de la gastronomie.

Le marché de la truffe se tient à Narbonne samedi 11 février. © ville de Narbonne

A trois jours de la Saint-Valentin, la truffe est mise à l’honneur ce samedi 11 février à partir de 9h par le marché de la truffe de Narbonne. Organisé par l’association des Trufficulteurs audois, et situé sur le cours Mirabeau, ce rendez-vous fait la part belle au diamant noir. Plus de 100kg de truffes sont vendus chaque année sur le marché et contrôlés par des spécialistes. Permettant aux Trufficulteurs de vendre leur récolte qui débute fin novembre et s’achève au mois de mars, ce marché a aussi pour but de faire vivre le tissu économique local.

Les commerçants s’associent

En cette journée, soutenue par la ville de Narbonne et les Halles, les restaurateurs proposent des menus avec de la truffe comme il est de coutume chaque année et les commerçants sont invités à proposer des offres avantageuses. Le contrôle des truffes se tient entre 9h et 11h, avant que la vente ne commence. Une démonstration de cavage était aussi prévue à 10h30. Cette année, le parrain de l’évènement est le chef aux deux étoiles au guide Michelin, Lionel Giraud de la Maison Saint-Crescent.