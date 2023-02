Narbonne. Tenez-vous prêt pour les inscriptions scolaires et demandes de dérogation

L’ouverture de la campagne des inscriptions scolaires pour l’année 2023-2024 à Narbonne approche. Elle se déroulera du lundi 13 au vendredi 24 mars.

C’est une période à marquer dans le calendrier des jeunes parents. L’ouverture de la campagne des inscriptions scolaires pour l’année 2023-2024 à Narbonne approche. La municipalité annonce qu’elle se déroulera du lundi 13 au vendredi 24 mars.

« Sont concernés les enfants nés en 2020 pour une inscription en petite section, les enfants nés en 2021 pour un souhait de préinscription en toute petite section, les nouveaux narbonnais ou les demandes de dérogations », précise la Mairie. En revanche, cette campagne d’inscription ne concerne pas les enfants qui entrent au CP et déjà inscrits en grande section à Narbonne. Le passage au niveau supérieur au sein de la même école, lui aussi, n’est pas concerné.

Pour faire l’inscription scolaire d’un enfant à Narbonne, il faut se rendre sur le site de la Mairie ou bien dans les locaux de la direction Enfance, jeunesse et éducation.

Sur le site de la Mairie, les parents devront remplir un formulaire de préinscription qu’il faudra ensuite envoyer par mail, à l’adresse inscriptionscolaire@mairie-narbonne.fr avec les pièces justificatives demandées. « Les mails reçus avant l’ouverture de la campagne ne seront pas traités en priorité. Respecter la période indiquée, soit du 13 au 24 mars », précise la Mairie.

Pour les personnes n’ayant pas d’accès internet, il est possible de faire une inscription en présentiel, en fonction d’un calendrier et des places disponibles directement à la Direction Enfance Jeunesse Education, Service Scolaire et Démarches Familles. Le service se trouve au 1 impasse le Soleil à Narbonne. Il est ouvert de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17 heures (fermé le jeudi matin).