Les courses des 5 et 10 kilomètres de Narbonne vont agiter le centre-ville

L’Athlétic Club Narbonne Méditerranée organise deux courses autour de l’Arena et du Parc des sports et de l’amitié dimanche 18 septembre. Photo d’illustration. CC Jacqueline Macou – Pixabay

Il n’y aura pas une course, mais deux. L’Athlétic Club Narbonne Méditerranée organise deux courses autour de l’Arena et du Parc des sports et de l’amitié dimanche 18 septembre. « D’une part les 10 kilomètres de Narbonne, épreuve qualificative pour le championnat de France ouverte aux amateurs, et d’autre part les 5 kilomètres, épreuve qualificative pour la finale du championnat de France », annonce la municipalité narbonnaise.

La crise sanitaire étant passé, l’événement fait son retour. Quelque 325 coureurs y ont participé en 2019 à Narbonne-Plage. « Il en est attendu tout autant pour cette nouvelle édition au nouveau format et avec de nouveaux parcours sur Narbonne », note la Mairie.

La course des 10 kilomètres de Narbonne est accessible aux personnes âgées d’au moins 16 ans. Le coup d’envoi sera donné à 9 heures au Parc des sports et de l’amitié. Celle des 5 kilomètres débutera à 10h30. Le départ d’une course réservée aux enfants sera ensuite donné à 11h30. Les inscriptions sont toujours ouvertes.

La circulation à Narbonne perturbée par les courses

L’organisation des courses 5 et 10 kilomètres de Narbonne entraîne des perturbations sur la circulation des véhicules dans la ville.

Le stationnement est interdit du samedi 17 septembre à 14 heures au dimanche 18 septembre à midi, sur des portions des avenues Maître Hubert-Mouly, Jean-Antagnac, Pierre-de-Coubertin, avenue de la Côte des Roses, rues des Coquelicots, des Dahlias, des Azalées et boulevard de Malard.

La circulation est interdite le dimanche 18 septembre de 8 heures à midi, sur des portions des avenues Maître Hubert-Mouly, Jean-Antagnac, le carrefour des plages, les avenues Pierre-de-Coubertin Jean-Camp, de la Côte des Roses, rues des Dahlias, des Primevères, des Pivoines, des Azalées et boulevard de Malard.

Informations pratiques et inscriptions : www.ats-sport.com