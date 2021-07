Narbonne. Retrouvez le spectacle son et lumière des “Nuits merveilleuses”

Le spectacle de son et lumière “Narbonne, de l’eau et des rêves” est proposé tous les soirs de l’été, jusqu’au 22 août 2021.

Ce sont des “Nuits merveilleuses” : depuis le 10 juillet, en cœur de ville, le spectacle de son et lumière “Narbonne, de l’eau et des rêves”, point d’orgue de la programmation estivale, est proposé tous les soirs de l’été, en cœur de ville, depuis le 10 juillet et jusqu’au 22 août 2021.

Un parcours scénographié inédit

“Dans ce contexte particulier, la Ville s’est mobilisée pour créer une animation adaptée et aérée, qui puisse émerveiller petits et grands”, déclare l’élue référente, Evelyne Rapinat. “Une sorte de parcours scénographié inédit, incluant des spectacles de vidéomapping. Pour cela, elle a fait appel à l’artiste Christian Salès, fondateur de CS Prod, une société spécialisée dans la production de spectacles audiovisuels innovants”.

A la tombée de la nuit, il sera ainsi possible de déambuler à son rythme en centre-ville, pour une “expérience immersive riche en couleurs et en émotions”. L’occasion de (re)découvrir autrement le patrimoine de la ville de Narbonne, grâce à des mises en scène féériques et humoristiques.

Une création originale pour Narbonne

De la mise en scène à l’écriture, en passant par la création de bandes-son originales ou de tableaux de lumières, tout a été créé et pensé pour Narbonne, sur Narbonne. “La racine NAR de Narbonne signifie l’eau ; celle des sources, des étangs, des rivières, déclare l’artiste. La Ville s’est notamment développée grâce au commerce fluvial et maritime. Ce spectacle est donc un hommage aux origines de la cité, qui a, de tout temps, conjugué son histoire avec celle de l’eau”.

Le parcours

Pont des Marchands : mise en valeur patrimoniale de l’un des seuls ponts habités d’Europe, qui, depuis l’Antiquité, en a connu des périodes ! Il se souvient et raconte les grandes étapes de l’histoire de Narbonne.

Passerelle des Barques : effets de lumière féeriques et colorés, projections animées sur l’eau et avec l’eau de la Robine.

Fontaine de l’Hôtel de Ville : plongez dans le monde magique de cette fontaine, devenu un théâtre d’illusions. A la fois figuratif et abstrait, le spectacle mêle créatures aquatiques et effets lumineux féeriques.

Passage de l’ancre : en lien avec le lieu qui tient son origine de la pêche et des étangs narbonnais, un son et lumière sur la pêche miraculeuse et sur le conte de la Grenouille de Narbonne. L’univers graphique est inspiré de celui des premiers Disney et des techniques du père du film d’animation Emilie Cohl. Un conte raconté par Benoit Allemane, le doubleur français de Morgan Freeman.

