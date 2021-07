Aude. La ministre déléguée en charge du logement en visite à Trèbes et Villegailhenc

Suite aux inondations de 2018 qui ont touché les communes de Trèbes et Villegailhenc, Emmanuelle Wargon, la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition en charge du logement, sera en visite à Villegailhenc et Trèbes, dans l’Aude.

Suite à de violents orages, en octobre 2018, de nombreux cours d’eau avaient débordé provoquant d’importantes inondations dans l’Aude. Certains endroits ont même connu des crues atteignant des niveaux qui n’avaient plus été constatés depuis près de 120 ans.

Trois ans après ces événements, Emmanuelle Wargon, la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition en charge du logement se rendra à Villegailhenc et à Trèbes pour constater les efforts déployés par les collectivités locales pour réparer les dégâts et prendre connaissance des prochaines étapes indispensables à la reconstruction. Cette visite sera également, pour elle, l’occasion d’apporter son soutien aux territoires sinistrés et de valoriser l’action de l’État.

Le programme de la ministre en visite dans l’Aude

La ministre se rendra en premier lieu sur la commune de Villegailhenc où elle visitera des maisons impactées par la catastrophe de 2018. Elle prendra également connaissance des différents chantiers de démolition ou de préservation des éléments patrimoniaux et se penchera sur les projets mémoriels développés par la commune. Emmanuel Wargon continuera son déplacement à Trèbes ou elle découvrira le plan communale de recomposition urbaine « favorisant la résilience et la réduction de la vulnérabilité face au risque d’inondation ».

(Source : communiqué de presse)